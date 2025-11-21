В Красноярске студентку будут судить за поджог банкомата по указке мошенников

21 ноября 2025, 08:01

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Красноярске студентка педагогического университета предстанет перед судом за поджог банкомата. Прокуратура утвердила обвинение в умышленном повреждении имущества, которое причинило значительный ущерб. Об этом пишет РАИ Новости.