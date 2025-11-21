В Красноярске студентку будут судить за поджог банкомата по указке мошенников
В Красноярске студентка педагогического университета предстанет перед судом за поджог банкомата. Прокуратура утвердила обвинение в умышленном повреждении имущества, которое причинило значительный ущерб. Об этом пишет РАИ Новости.
Девушка рассказала, что после неудачных попыток связаться со службой поддержки «Госуслуг» ей перезвонил человек, представившийся специалистом. Под угрозами мошенники убедили ее, что родители якобы поддерживают недружественную страну и попали в поле зрения правоохранителей. Чтобы спасти их, она должна была выполнить их указания.
Исполняя поручение, студентка купила канистру с бензином и направилась к отделу полиции. Однако там не оказалось автомобилей, которые нужно было поджечь. После этого злоумышленник настоял на том, чтобы она сожгла банкомат на улице 60 лет Октября. В результате девушка получила термические ожоги I-II степени. Уголовное дело рассмотрит Свердловский районный суд Красноярска.
Читайте также: