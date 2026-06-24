Эксперт предупредил о рисках непрерывной работы кондиционера

24 июня 2026, 09:47

Специалист Новиков: круглосуточная работа кондиционера снизит его эффективность

Фото: iStock/Lazy_Bear

Специалист по ремонту климатической техники сервиса «Профи.ру» Андрей Новиков предупредил, что постоянная работа кондиционера без необходимости может ускорить износ техники, ухудшить качество воздуха и со временем снизить эффективность охлаждения. Об этом пишет РИА Новости.