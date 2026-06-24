Эксперт предупредил о рисках непрерывной работы кондиционера
Специалист по ремонту климатической техники сервиса «Профи.ру» Андрей Новиков предупредил, что постоянная работа кондиционера без необходимости может ускорить износ техники, ухудшить качество воздуха и со временем снизить эффективность охлаждения. Об этом пишет РИА Новости.
По словам эксперта, исправный современный прибор обычно спокойно переносит недолгую работу без присмотра. Однако оставлять его включенным на целые сутки или на много часов подряд не стоит. В таком режиме система получает лишнюю нагрузку, а ресурс узлов сокращается.
Новиков отметил, что владельцы нередко выставляют слишком низкую температуру — около 16–18 градусов, надеясь быстрее охладить комнату. Такой подход не дает желаемого результата, зато заставляет устройство почти непрерывно работать. Более удачным вариантом он назвал настройку на 5–7 градусов ниже температуры на улице. Это помогает сохранить комфорт в помещении и не перегружать оборудование.
Эксперт посоветовал регулярно следить за состоянием фильтров. При активной эксплуатации их нужно чистить не реже одного раза в месяц. Пыль, шерсть и мелкая грязь мешают нормальной циркуляции воздуха и ухудшают работу системы. Если дома живут животные или окна часто открыты, уход стоит проводить чаще.
Не меньшее значение имеет и сервисная профилактика. Глубокую очистку и диагностику желательно выполнять хотя бы раз в год, лучше всего до начала жары. О необходимости обращения к мастеру могут говорить неприятный запах, слабое охлаждение, лишний шум и появление конденсата внутри комнаты.
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