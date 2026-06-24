Россиян предупредили о штрафах за громкую музыку из авто ночью
Громкое прослушивание музыки ночью в автомобиле, который остановился в спальном районе, может обернуться административным штрафом. Об этом в беседе с RT предупредил автоюрист Дмитрий Славнов.
По его словам, такие действия подпадают под статью 8.23 КоАП РФ. Она предусматривает предупреждение или денежное взыскание в размере 500 рублей.
Чтобы привлечь включивших колонку на всю мощь к ответственности, достаточно вызвать полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов подтвердят факт нарушения и выпишут постановление.
Ранее «Радио 1» передавало, что кабели для зарядки смартфонов в среднем служат не больше двух лет, а чаще всего выходят из строя из-за перегибов и износа разъёмов. Чтобы продлить жизнь провода, важно правильно его хранить и не тянуть за шнур. О том, какие нюансы помогут не ошибиться с покупкой, читайте в нашем материале.
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