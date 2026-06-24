Ученый назвал лучшее время для приема лекарств
Эффективность одного и того же препарата зависит от времени суток, в которое его приняли. Об этом рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.
По его словам, которые приводит «Газета.Ru», ключевую роль в усвоении лекарства играет печень — именно в ней чаще всего происходит их расщепление на активные и побочные компоненты. Ферменты печени группы цитохромов Р450 наиболее активны с 6 до 12 часов утра, поэтому лекарство, принятое в первой половине дня, расщепляется быстрее, а его действующее вещество может не успеть накопиться в нужной концентрации. Вечером ферменты работают медленнее, и препарат дольше остается в крови.
Сердечно-сосудистая система наиболее активна утром, когда давление и пульс достигают пика. Поэтому гипотензивные препараты логичнее принимать вечером или перед сном, чтобы пик концентрации пришелся на утренние часы. Статины для снижения холестерина тоже лучше работают при вечернем приеме, так как его синтез в печени происходит ночью.
Особую осторожность специалист рекомендует соблюдать с лекарствами узкого терапевтического окна — противоэпилептическими, антиаритмиками, варфарином и некоторыми антибиотиками. Здесь разница в концентрации в зависимости от времени приема может быть критической: слишком низкая не даст эффекта, слишком высокая вызовет токсическую реакцию. Менять время приема таких препаратов без врача опасно.
Время приема влияет и на переносимость. Нестероидные противовоспалительные препараты натощак раздражают желудок. Диуретики лучше принимать утром, чтобы не нарушать сон, а антигистаминные первого поколения вызывают сонливость и днем снижают работоспособность. Эксперт советует изучать инструкцию и не переносить время приема самостоятельно.
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