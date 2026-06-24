Ученый назвал лучшее время для приема лекарств

24 июня 2026, 08:29

Химик Панов: утром печень расщепляет лекарства быстрее

Фото: iStock/Victoria Popova

Эффективность одного и того же препарата зависит от времени суток, в которое его приняли. Об этом рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.