«Насилие — не норма»: в Совете по правам человека выступили за новый закон

23 июня 2026, 22:01

В СПЧ заявили, что закон о домашнем насилии может помочь сохранить семьи

Фото: Istock / Tinnakorn Jorruang

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева выступила в поддержку принятия закона о домашнем насилии. По её мнению, такая мера может не только защитить людей от агрессии в семье, но и повлиять на снижение числа разводов.





В комментарии NEWS.ru Меркачева отметила, что проблема насилия в отношениях часто становится причиной разрушения семей и в некоторых случаях приводит к трагическим последствиям.





«Любое насилие в семье рано или поздно заканчивается трагедией или разводом. Когда государство и общество изначально говорят, что насилие — это не норма, люди более осознанно вступают в брак и стараются строить отношения с уважением», — заявила она.