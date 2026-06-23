«Насилие — не норма»: в Совете по правам человека выступили за новый закон
В СПЧ заявили, что закон о домашнем насилии может помочь сохранить семьи
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева выступила в поддержку принятия закона о домашнем насилии. По её мнению, такая мера может не только защитить людей от агрессии в семье, но и повлиять на снижение числа разводов.
В комментарии NEWS.ru Меркачева отметила, что проблема насилия в отношениях часто становится причиной разрушения семей и в некоторых случаях приводит к трагическим последствиям.
«Любое насилие в семье рано или поздно заканчивается трагедией или разводом. Когда государство и общество изначально говорят, что насилие — это не норма, люди более осознанно вступают в брак и стараются строить отношения с уважением», — заявила она.По словам представителя СПЧ, в обществе до сих пор встречается ошибочное мнение, что агрессия между близкими людьми может быть допустимой. Она подчеркнула, что к этой проблеме необходимо подходить системно и не оставлять её без внимания.
Меркачева также обратила внимание на ситуацию с преступлениями против женщин и заявила, что случаи гибели женщин от рук партнёров требуют реакции со стороны государства и общества. Она считает, что формирование нетерпимости к домашнему насилию должно стать важной частью защиты семьи и отношений.