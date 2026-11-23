Эксперт предупредил о рисках отправки личных переписок нейросетям
Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян предупредил об опасности передачи личных переписок искусственному интеллекту. По его словам, обращение к нейросетям за советом по вопросам отношений создает угрозу раскрытия конфиденциальной информации. Об этом сообщает газета «Известия».
Эксперт отметил, что советы ИИ могут оказаться ошибочными. Кроме того, отправка сообщений третьей стороне способна нарушить личные границы и подорвать доверие между партнерами. Передача персональных сведений связана и с юридическими рисками.
Особую осторожность Хачатурян советует проявлять при загрузке скриншотов. На снимках могут остаться имена, телефоны, фотографии и другие сведения об участниках переписки. Если информация попадет к посторонним, эти детали помогут установить личность собеседников.
Перед использованием сервиса эксперт рекомендует изучить его правила конфиденциальности и проверить доступные настройки управления информацией. Чтобы уменьшить риск утечки, из сообщений стоит заранее удалить адреса, контакты и другие личные сведения.
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