23 ноября 2026, 11:08

Эксперт Хачатурян: загрузка снимков экрана в ИИ может быть опасна

Фото: iStock/oatawa

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян предупредил об опасности передачи личных переписок искусственному интеллекту. По его словам, обращение к нейросетям за советом по вопросам отношений создает угрозу раскрытия конфиденциальной информации. Об этом сообщает газета «Известия».