23 ноября 2026, 10:18

Фото: iStock/booblik_uk

В Коми суд приговорил мужчину к десяти годам колонии строгого режима по делу об убийстве, совершенном в 2000 году. Защита осужденного пытается оспорить приговор и ставит под сомнение результаты запаховой экспертизы. Об этом сообщает Baza.