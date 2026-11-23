В Коми оспаривают приговор по делу об убийстве после запаховой экспертизы
В Коми суд приговорил мужчину к десяти годам колонии строгого режима по делу об убийстве, совершенном в 2000 году. Защита осужденного пытается оспорить приговор и ставит под сомнение результаты запаховой экспертизы. Об этом сообщает Baza.
В январе 2000 года на обочине в поселке Озерный нашли тело местного жителя Ивана Павлова. На его шее находилась удавка, на теле обнаружили многочисленные ножевые ранения. По версии следствия, во время встречи компании мужчин произошла ссора. После этого Павлова вывезли в лесополосу, избили, душили и 13 раз ударили ножом. Подозрение пало на его приятеля Максима, однако расследование надолго приостановилось.
Спустя 24 года к изучению материалов привлекли экспертов из Новгородской области. Они исследовали шнур с помощью метода одорологии: специально обученные собаки среагировали на запаховые следы Максима.
Защита считает результаты исследования недостоверными. По словам адвоката, при изъятии окровавленную удавку не поместили в стерильный пакет, а при хранении к ней могли прикасаться руками. За прошедшие годы запаховые следы, по мнению стороны защиты, могли измениться.
Адвокат указывает и на расхождение в выводах двух судебно-медицинских экспертиз. Одна из них установила время смерти утром 25 января, другая — вечером 24 января. Защитник требует провести независимое исследование. Сам Максим вину отрицает, его семья считает приговор несправедливым.
Читайте также: