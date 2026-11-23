На Бали ожидают сильные приливы: под угрозой подтопления туристические районы
Сильные приливы могут вызвать прибрежные наводнения на Бали с 23 по 25 ноября. Об этом предупредила синоптик регионального отделения индонезийского метеорологического агентства BMKG Десак Маде Пера Росита Деви, пишет агентство ANTARA.
По прогнозу специалистов, вода может подняться в популярных у туристов районах Кута, Южная Кута и Северная Кута, а также на острове Нуса-Пенида. В зону риска попали части Денпасара, Гианьяра и Табанана.
Синоптик связала угрозу с суперлунием 24 ноября. Полнолуние совпадет с приближением Луны к Земле. При оценке риска эксперты учли прогноз приливов, силу ветра и высоту волн. В BMKG призвали местных жителей и отдыхающих соблюдать осторожность у побережья.
Из России на Бали можно добраться прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Денпасар: перелет занимает около 12,5 часа. Есть варианты с пересадкой, например в Бангкоке или Сингапуре. В конце ноября на острове жарко и влажно: средняя температура воздуха составляет около +27 °C, начинается сезон дождей. Путешественникам стоит учитывать вероятность ливней и проверять прогноз перед поездкой.
Читайте также: