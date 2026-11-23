23 ноября 2026, 10:04

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Сильные приливы могут вызвать прибрежные наводнения на Бали с 23 по 25 ноября. Об этом предупредила синоптик регионального отделения индонезийского метеорологического агентства BMKG Десак Маде Пера Росита Деви, пишет агентство ANTARA.