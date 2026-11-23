Семьям перед декретом посоветовали пересчитать ипотечную нагрузку
Перед рождением ребенка семье стоит оценить, хватит ли зарплаты одного родителя на ипотеку после окончания выплат по уходу. Такой совет дала заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Эксперт предложила ориентироваться на период, когда пособие уже перестанет поступать, а родитель в отпуске по уходу еще не выйдет на работу. По ее оценке, взнос по кредиту не должен превышать половину заработка работающего члена семьи.
Например, при общем доходе 120 тысяч рублей и доле будущей матери в 40% после ее ухода в отпуск останется 72 тысячи рублей в месяц. В таком случае платеж по ипотеке стоит ограничить суммой в 36 тысяч рублей. Если оставшихся денег не хватит на еду, коммунальные услуги и потребности ребенка, нагрузку необходимо снизить.
Решетникова напомнила, что пособие по уходу выплачивают до достижения ребенком полутора лет. Для работающих получателей его рассчитывают исходя из 40% среднего заработка за два предыдущих календарных года с учетом установленных ограничений. В 2026 году максимальный размер выплаты составляет 83 021,18 рубля в месяц.
Пособие по беременности и родам семья получает одной суммой за весь отпуск. Поэтому включать его в регулярный месячный доход эксперт не советует.
Одобрение банка, по словам Решетниковой, не гарантирует, что семья сможет без труда справляться с кредитом после появления ребенка. Если для выплат нужны обе зарплаты или пособие, она рекомендует выбрать жилье дешевле либо перенести покупку.
На непредвиденные расходы специалист предложила отложить на отдельный счет сумму, равную двум-трем ипотечным взносам. При возможной задержке с выходом на работу стоит заранее рассчитать ежемесячный дефицит бюджета после прекращения пособия. Часть свободных средств перед декретом эксперт советует сохранить в резерве, а не отдавать целиком на досрочное погашение кредита.
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