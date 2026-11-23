23 ноября 2026, 08:56

Платеж по ипотеке перед декретом нужно рассчитать на доход одного родителя

Фото: iStock/ArtemSam

Перед рождением ребенка семье стоит оценить, хватит ли зарплаты одного родителя на ипотеку после окончания выплат по уходу. Такой совет дала заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Об этом сообщает «Газета.Ru».