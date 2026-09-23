Эксперт предупредил о риске слепого доверия к ответам ИИ

23 сентября 2026, 08:03

Бизнес-эксперт Строкатый: россиянам нужно критически относиться к ответам ИИ

Фото: iStock/yucelyilmaz

Руководитель направления контроля качества «Битрикс24» Олег Строкатый призвал сотрудников компаний проверять рекомендации нейросетей и не воспринимать их как окончательное решение. По его мнению, способность аргументированно спорить с ИИ становится важным рабочим навыком.