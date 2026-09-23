Россиянам назвали регион с самыми высокими пенсиями по стране
Cамые высокие средние пенсии в России в последний месяц лета получали пенсионеры на Дальнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.
По состоянию на 1 августа средняя пенсия работающих и неработающих граждан в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) составила 28 529 рублей. Это значение являлось наивысшим среди всех округов страны. Больше всего внутри ДФО получали пенсионеры Чукотского автономного округа — в среднем 42 273 рубля.
Отмечается, что в целом по России средний размер пенсионного обеспечения в августе превысил 25,4 тысячи рублей. Напомним, что с 1 октября 2026 года в РФ планируется повышение пенсий для ряда категорий граждан. Изменения затронут в том числе военных пенсионеров и получателей страховых выплат. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: