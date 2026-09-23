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Стало известно, на что почти половина россиян потратила часть летнего отпуска

У почти половины россиян часть летнего отпуска ушла на ремонт
Фото: iStock/audioundwerbung

Специалист по обучению СТД «Петрович» Никита Поспелов советует планировать наружные работы на лето, пока позволяет сухая погода. Проверку кровли, обновление фасада и защитных покрытий стоит завершить до осенних дождей, отметил эксперт.



В беседе с «Газетой.Ru» представители СТД «Петрович» рассказали о результатах опроса: 43% россиян использовали для ремонта отпуск или отгулы. Каждый четвертый выделил на бытовые задачи несколько дней, а 11% потратили на них большую часть отдыха либо весь отпуск. Еще 8% оформляли отдельные выходные.

Для 41% участников ремонт занял до четырех дней. Еще 32% справились за срок от пяти до семи дней. От восьми до десяти дней на домашние задачи ушло у 16% респондентов, свыше десяти — у 11%.

Самым распространенным занятием стала сборка мебели, кухонь и систем хранения — ее выбрали 34% опрошенных. Около трети участников меняли или ремонтировали сантехнику. Каждый четвертый приводил в порядок участок, террасу либо веранду. Работы с окнами указали 22% россиян, с электрикой — 19%, с балконом — 17%. Отоплением занимались 14%, внешними конструкциями — 13%.

Около трети респондентов выполняли все самостоятельно. Еще 38% обращались к мастерам лишь для отдельных этапов, а 22% поручали специалистам основную часть ремонта. Поспелов рекомендует не браться без опыта за кровлю, электрику и отопительные системы. Простую покраску и обработку поверхностей можно провести своими силами.

Ремонт повлиял на планы 34% участников исследования: они отдохнули меньше, чем рассчитывали. Почти трети опрошенных удалось завершить домашние дела без сокращения отпуска.

Дарья Осипова

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