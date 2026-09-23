Стало известно, на что почти половина россиян потратила часть летнего отпуска
Специалист по обучению СТД «Петрович» Никита Поспелов советует планировать наружные работы на лето, пока позволяет сухая погода. Проверку кровли, обновление фасада и защитных покрытий стоит завершить до осенних дождей, отметил эксперт.
В беседе с «Газетой.Ru» представители СТД «Петрович» рассказали о результатах опроса: 43% россиян использовали для ремонта отпуск или отгулы. Каждый четвертый выделил на бытовые задачи несколько дней, а 11% потратили на них большую часть отдыха либо весь отпуск. Еще 8% оформляли отдельные выходные.
Для 41% участников ремонт занял до четырех дней. Еще 32% справились за срок от пяти до семи дней. От восьми до десяти дней на домашние задачи ушло у 16% респондентов, свыше десяти — у 11%.
Самым распространенным занятием стала сборка мебели, кухонь и систем хранения — ее выбрали 34% опрошенных. Около трети участников меняли или ремонтировали сантехнику. Каждый четвертый приводил в порядок участок, террасу либо веранду. Работы с окнами указали 22% россиян, с электрикой — 19%, с балконом — 17%. Отоплением занимались 14%, внешними конструкциями — 13%.
Около трети респондентов выполняли все самостоятельно. Еще 38% обращались к мастерам лишь для отдельных этапов, а 22% поручали специалистам основную часть ремонта. Поспелов рекомендует не браться без опыта за кровлю, электрику и отопительные системы. Простую покраску и обработку поверхностей можно провести своими силами.
Ремонт повлиял на планы 34% участников исследования: они отдохнули меньше, чем рассчитывали. Почти трети опрошенных удалось завершить домашние дела без сокращения отпуска.
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