Стало известно, на что почти половина россиян потратила часть летнего отпуска

23 сентября 2026, 07:45

У почти половины россиян часть летнего отпуска ушла на ремонт

Фото: iStock/audioundwerbung

Специалист по обучению СТД «Петрович» Никита Поспелов советует планировать наружные работы на лето, пока позволяет сухая погода. Проверку кровли, обновление фасада и защитных покрытий стоит завершить до осенних дождей, отметил эксперт.