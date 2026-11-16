Маркетолог обозначили риски ожидания новогодних распродаж
Традиционный предпраздничный ажиотаж спровоцирует логистические перегрузки и повысит стоимость трансграничных расчётов — в итоге ожидание декабрьских распродаж может привести к переплате. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт‑Петербурге Линда Рыжих.
Эксперт пояснила, что продавцы в ближайшее время станут учитывать в ценах валютные и логистические риски. Рекомендация покупать сейчас — это не маркетинговая уловка, а просто грамотная оценка предстоящих издержек. И если техника нужна к праздникам, то декабрьское ожидание может обернуться не экономией, а переплатой, отметила Рыжих.
Тенденцию к удорожанию уже подтверждают импортёры ноутбуков. Закупочные партии из Китая подорожают на 5–10 % из‑за увеличения стоимости памяти и введения технологического сбора, который начнёт действовать с 1 декабря.
При этом Рыжих призывает не принимать поспешных решений. Она подчеркнула, что фактический рост цен может оказаться ниже озвученных прогнозов, а в отдельных сегментах из‑за высокой конкуренции стоимость товаров способна даже снизиться. Оптимальный подход, по мнению эксперта, — уже сейчас сравнить предложения на рынке и воспользоваться ноябрьскими акциями, пока ассортимент остаётся достаточно широким.
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