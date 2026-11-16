Маркетолог обозначили риски ожидания новогодних распродаж

16 ноября 2026, 03:34

Маркетолог Рыжих посоветовала не ожидать более выгодных новогодних распродаж

Фото: iStock/wikoski

Традиционный предпраздничный ажиотаж спровоцирует логистические перегрузки и повысит стоимость трансграничных расчётов — в итоге ожидание декабрьских распродаж может привести к переплате. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт‑Петербурге Линда Рыжих.