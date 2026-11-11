Вирусолог оценила опасность нового штамма коронавируса PJ.2.1
Данных о более тяжёлом течении заболевания, вызванного новым штаммом коронавируса PJ.2.1, по сравнению с другими вариантами нет. Об этом сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уточнили, что риск распространения PJ.2.1 в мире растёт. Впервые штамм выявили в мае 2026 года — с тех пор он проник уже на несколько континентов.
По словам Малинниковой, свидетельств роста летальности или более тяжёлого течения болезни от этого варианта нет. У россиян меньше защитных антител к новому штамму, поэтому риск заболеть сохраняется. Однако в РФ есть тест-системы для диагностики вируса. Кроме того, программа противодействия инфекциям «Санитарный щит» работает эффективно.
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