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Вирусолог оценила опасность нового штамма коронавируса PJ.2.1

Вирусолог Малинникова: Данных о повышенной опасности нового штамма коронавируса нет
Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

Данных о более тяжёлом течении заболевания, вызванного новым штаммом коронавируса PJ.2.1, по сравнению с другими вариантами нет. Об этом сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.



Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уточнили, что риск распространения PJ.2.1 в мире растёт. Впервые штамм выявили в мае 2026 года — с тех пор он проник уже на несколько континентов.

По словам Малинниковой, свидетельств роста летальности или более тяжёлого течения болезни от этого варианта нет. У россиян меньше защитных антител к новому штамму, поэтому риск заболеть сохраняется. Однако в РФ есть тест-системы для диагностики вируса. Кроме того, программа противодействия инфекциям «Санитарный щит» работает эффективно.

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Мария Моисеева

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