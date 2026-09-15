Эксперт предупредил о скрытых факторах ухудшения кредитной истории

15 сентября 2026, 07:12

Эксперт Лесовой: множественные заявки и лишние кредитки портят кредитную историю

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Начальник отдела развития кредитных продуктов розничного бизнеса банка «Хлынов» Роман Лесовой рассказал, какие финансовые привычки способны снизить шансы на получение займа даже при своевременных платежах.