Эксперт предупредил о скрытых факторах ухудшения кредитной истории
Начальник отдела развития кредитных продуктов розничного бизнеса банка «Хлынов» Роман Лесовой рассказал, какие финансовые привычки способны снизить шансы на получение займа даже при своевременных платежах.
В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что банки анализируют общую картину поведения клиента. Один из тревожных сигналов — заявки на кредит, отправленные одновременно в большое число организаций. Каждый запрос попадает в кредитную историю, а их избыток за короткий период вызывает вопросы о финансовой устойчивости человека.
Эксперт рекомендовал выбирать несколько банков с подходящими условиями и обращаться туда адресно. Массовая рассылка анкет, по его словам, способна ухудшить оценку заемщика.
Еще один важный показатель — долговая нагрузка. Банк учитывает действующие кредиты, рассрочки и лимиты по картам. Большое число обязательств повышает риск отказа, даже если клиент не допускает просрочек.
Лесовой посоветовал закрывать ненужные кредитные карты. Финансовые организации принимают во внимание доступный лимит, а не только сумму задолженности. Неиспользуемые карты способны увеличить расчетную нагрузку и снизить вероятность одобрения нового кредита.
Проблемой способна стать и пустая кредитная история. При отсутствии сведений о займах банку сложнее оценить дисциплину потенциального клиента. Кроме того, заемщикам стоит регулярно проверять сведения в бюро кредитных историй: там иногда встречаются ошибки, устаревшие записи или чужие обязательства.
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