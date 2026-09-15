HR-эксперт назвал оптимальный ритм работы для защиты от выгорания
Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев посоветовал россиянам делить рабочий день на отрезки примерно по 90 минут и делать между ними полноценные паузы.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснил, что частая смена задач снижает эффективность. После каждого переключения сотруднику требуется время, чтобы вновь сосредоточиться на деле. За день достаточно менять формат занятости два-три раза.
После продолжительной аналитической работы можно перейти к почте, документам или организационным вопросам. Такой шаг даст ощущение разгрузки, если прежняя задача завершена хотя бы на промежуточном этапе, а новая заметно проще и отличается по характеру.
При этом переход между двумя сложными интеллектуальными задачами отдыхом не станет. Незакрытый вопрос продолжает занимать внимание и усиливает внутреннее напряжение, предупредил Чихачев.
О накопившейся усталости могут говорить несколько признаков: человек просыпается без ощущения восстановления, резко реагирует на мелочи, медленнее выполняет привычные действия, чаще допускает ошибки и теряет интерес к занятиям, приносившим удовольствие.
Эксперт подчеркнул, что смена рабочего процесса помогает сохранить силы до вечера, однако не компенсирует сон, выходные и отпуск. Привычка восстанавливаться за счет другой работы повышает риск эмоционального выгорания.
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