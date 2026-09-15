HR-эксперт назвал оптимальный ритм работы для защиты от выгорания

15 сентября 2026, 07:08

HR-эксперт Чихачев рекомендовал отдыхать на работе через каждые 90 минут

Фото: iStock/littlehenrabi

Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев посоветовал россиянам делить рабочий день на отрезки примерно по 90 минут и делать между ними полноценные паузы.