Россиянам напомнили о новых условиях безвиза в популярной для туристов стране

15 сентября 2026, 02:20

В МИД РФ напомнили об уменьшении срока безвизового пребывания в Таиланде до 30 дней

Фото: iStock/Angela Pesta

Таиланд с 15 сентября уменьшил срок безвизового пребывания для россиян с 60 до 30 дней. Об этом сообщили в пресс-службе консульского департамента МИД России.