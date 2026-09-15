Россиянам напомнили о новых условиях безвиза в популярной для туристов стране
Таиланд с 15 сентября уменьшил срок безвизового пребывания для россиян с 60 до 30 дней. Об этом сообщили в пресс-службе консульского департамента МИД России.
В ведомстве напомнили, что теперь гражданам РФ допускается въезд, выезд и пребывание на территории Таиланда без необходимости оформления виз не более 30 дней.
Дипломаты также указали на ограничения в случае использования «visa-run» (речь идёт об осуществлении кратких выездов через наземные пункты пропуска с последующим возвращением ради продления срока пребывания). Уточняется, что этой опцией можно будет воспользоваться не чаще двух раз в течение календарного года.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе раскрыла самые востребованные направления для осенних поездок по России. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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