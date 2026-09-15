В Минздраве перечислили вредные для сердца продукты
Некоторые продукты повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ академик РАН Сергей Бойцов.
В первую очередь он советует убрать из рациона пищу с большим количеством натрия, то есть соль. Также «под запретом» продукты с большим количеством животных жиров и трансжиров. Бойцов отнес к ним чипсы, вафли и все жареное.
При этом для здоровья сердца полезны источники омега-3-жирных кислот. Речь идет о жирной морской рыбе, орехах, семенах и растительном масле. В личное ежедневное меню стоит добавить ягоды и фрукты, но не те, в которых содержится много фруктозы. Так, например, по словам эксперта, виноград и красные яблоки могут мешать снижению веса даже при строгой диете.
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