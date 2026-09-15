В Минздраве перечислили вредные для сердца продукты

15 сентября 2026, 05:59

Кардиолог Бойцов: Продукты с высоким содержанием соли и трансжиров опасны для сердца

Фото: iStock/monticelllo

Некоторые продукты повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ академик РАН Сергей Бойцов.