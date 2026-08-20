Эксперт предупредил о всплеске фейковых магазинов к началу учебного года
Технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков предупредил родителей о риске столкнуться с поддельными онлайн-магазинами перед 1 сентября. Злоумышленники предлагают школьную форму, рюкзаки, канцтовары и технику по крайне низким ценам, рассчитывая на спешку покупателей. Об этом сообщает «Лента.ру».
Эксперт посоветовал насторожиться, если товары известных марок продают в несколько раз дешевле рынка. Такой прием должен вызвать желание немедленно оформить заказ, пока вещь якобы не закончилась.
Отдельное внимание стоит уделить способам расчета. Надежные площадки предлагают оплату через защищенную форму, перевод электронными средствами или расчет при получении. Требование отправить деньги на личную карту, через СБП по номеру телефона или вне страницы оплаты указывает на высокий риск обмана.
Проверить магазин помогут реквизиты компании или ИП, адрес, контакты службы поддержки, публичная оферта и правила обработки персональных данных. Признаками сомнительного ресурса служат ошибки в тексте, неаккуратно оформленные карточки, плохие фотографии и ссылки, ведущие на несуществующие страницы.
Щербаков рекомендовал смотреть на адрес сайта и возраст домена. Мошенники нередко регистрируют названия, похожие на известные бренды, меняя отдельные буквы, добавляя символы или используя необычную доменную зону. Отзывы лучше изучать на независимых сервисах и картах.
Фальшивые магазины часто копируют интерфейс платежных страниц, чтобы получить номер карты, срок действия, CVC-код и код подтверждения из сообщения банка. Вводить такие сведения можно лишь в защищенной форме оплаты проверенного продавца. Банки и добросовестные торговые площадки не просят назвать полный набор реквизитов карты или код из SMS по телефону, в мессенджерах и чатах.
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