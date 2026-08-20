Эксперт предупредил о всплеске фейковых магазинов к началу учебного года

20 августа 2026, 07:39

Фото: iStock/AnnaStills

Технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков предупредил родителей о риске столкнуться с поддельными онлайн-магазинами перед 1 сентября. Злоумышленники предлагают школьную форму, рюкзаки, канцтовары и технику по крайне низким ценам, рассчитывая на спешку покупателей. Об этом сообщает «Лента.ру».