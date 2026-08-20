P. Diddy могут предъявить обвинение в убийстве Тупака Шакура в 1996 году
Продюсер Шон Джон Комбс (P. Diddy) может оказаться под следствием по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура, совершённом в 1996 году. Об этом пишет газета The Telegraph.
Согласно данным издания, связь Комбса с преступлением будет установлена, если прокуроры докажут причастность бывшего главаря банды Compton Crips Дуэйна Кита Дэвиса к организации убийства. Сам гангстер вину не признаёт. Первое заседание по делу прошло 18 августа; ожидается, что разбирательство продлится примерно месяц. В случае вынесения обвинительного приговора 63‑летнему Дэвису грозит пожизненное заключение.
В 2023 году в его доме провели обыски: правоохранители изъяли компьютеры, фотоматериалы и документы, имеющие отношение к Тупаку Шакуру. Позднее в том же году бывшего главу банды арестовали. Находясь под стражей, Дэвис заявил, что заказчиком убийства Тупака был P. Diddy.
Напомним, Тупака Шакура убили 13 сентября 1996 года в Лас‑Вегасе. Неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находился 25‑летний рэпер. Спустя несколько дней артист скончался.
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