P. Diddy могут предъявить обвинение в убийстве Тупака Шакура в 1996 году

20 августа 2026, 06:12

Наоми Кэмпбелл и Шон Комбс (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Продюсер Шон Джон Комбс (P. Diddy) может оказаться под следствием по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура, совершённом в 1996 году. Об этом пишет газета The Telegraph.