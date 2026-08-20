Тренер назвал доступные упражнения для сильных рук после 40 лет

20 августа 2026, 07:28

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Фитнес-тренер Дэвид Джек рассказал, что поддерживать силу мышц рук после 40 лет можно без сложного оборудования. Для занятий подойдут легкие гантели и эластичная лента, а эффективность даст большое число повторений. Об этом сообщает Men Today.