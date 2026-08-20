Тренер назвал доступные упражнения для сильных рук после 40 лет
Фитнес-тренер Дэвид Джек рассказал, что поддерживать силу мышц рук после 40 лет можно без сложного оборудования. Для занятий подойдут легкие гантели и эластичная лента, а эффективность даст большое число повторений. Об этом сообщает Men Today.
Специалист отметил, что для полноценной нагрузки необязательно выбирать тяжелые снаряды. По его словам, гантелей весом около семи килограммов достаточно для продуктивной тренировки бицепса и трицепса.
В программу Джек предложил включить попеременные сгибания с гантелями. Это упражнение помогает проработать бицепс и контролировать технику движения.
Еще одним вариантом тренер назвал разгибания на блоке для трицепса. Он советует дополнить занятие «молотами» — сгибаниями с нейтральным положением кистей, а также комплексом «тройная угроза» для задней поверхности плеча.
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