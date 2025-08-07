Эксперт предупредил об опасности советов от медиков-блогеров

07 августа 2025, 14:02

Фото: istockphoto / Volha Rahalskaya

Кандидат медицинских наук и медицинский юрист Иван Печерей в беседе с «Москвой 24» рассказал, почему советы от медиков-блогеров могут представлять угрозу для здоровья. Поводом для обсуждения стала инициатива вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, который предложил ввести обязательную верификацию медиков в интернете.