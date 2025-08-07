Эксперт предупредил об опасности советов от медиков-блогеров
Кандидат медицинских наук и медицинский юрист Иван Печерей в беседе с «Москвой 24» рассказал, почему советы от медиков-блогеров могут представлять угрозу для здоровья. Поводом для обсуждения стала инициатива вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, который предложил ввести обязательную верификацию медиков в интернете.
По его задумке, проверку смогут пройти специалисты с подтверждённым стажем не менее одного года за последние пять лет. Также предлагается создать открытый реестр на платформе «Госуслуги», где пользователи смогут проверить диплом, лицензию и специализацию врача.
По словам Чернышова, сегодня дистанционные медицинские консультации нередко маскируются под профессиональную деятельность, но при этом зачастую оказываются частью нерегулируемого инфобизнеса. Это затрудняет для граждан распознавание настоящих специалистов среди блогеров.
Печерей поддержал идею усиления контроля. Он напомнил о случаях, когда блогеры, не имеющие медицинского образования, призывали отказываться от традиционного лечения. Такие советы, особенно без учёта индивидуальных особенностей пациента, могут привести к серьёзным осложнениям, вплоть до летального исхода.
Юрист подчеркнул, что блогеры часто обходят законодательные требования, называя свою деятельность информационной, а не медицинской, что позволяет им не иметь профильной лицензии. В случае нанесения вреда доказать причинно-следственную связь между ухудшением состояния и действиями таких лиц будет крайне сложно.
Печерей рекомендовал не полагаться на советы из интернета, а обращаться за помощью к дипломированным и проверенным специалистам.
