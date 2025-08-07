Стало известно, сколько россиян занимаются спортом в рабочее время

07 августа 2025, 13:26

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Почти треть россиян (29%) периодически занимаются спортом в рабочее время, показал опрос сервисов Wowfit и «Зарплата.ру». Среди 2 200 респондентов 25–55 лет из крупных городов 4% тренируются регулярно, а 30% никогда не делают этого на работе, сообщает «Москва 24».