Стало известно, сколько россиян занимаются спортом в рабочее время
Почти треть россиян (29%) периодически занимаются спортом в рабочее время, показал опрос сервисов Wowfit и «Зарплата.ру». Среди 2 200 респондентов 25–55 лет из крупных городов 4% тренируются регулярно, а 30% никогда не делают этого на работе, сообщает «Москва 24».
Более половины (55%) не скрывают свои тренировки от коллег и руководства. Половина опрошенных занимается спортом в рабочее время минимум раз в неделю, 41% – 2–3 раза, а 10% – чаще.
Большинство (64%) тратят на это до 40 минут, 25% – 40–60 минут, 10% – больше часа.
38% уверены, что работодатель поддержит их активность, если она не мешает работе, но 23% опасаются неодобрения. 84% отметили пользу таких тренировок: улучшение настроения (73%), снижение напряжения в спине (61%), уменьшение стресса (50%) и прилив мотивации (25%).
При этом 58% предпочитают спорт после работы, 25% – утром, а 11% – перед сном.
