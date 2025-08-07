Россиянка продавала соседу фото маленькой обнаженной дочери
В Барнауле женщина фотографировала свою маленькую дочь и продавала снимки соседу, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Под суд попали 60-летний мужчина и его 27-летняя соседка, обвиняемые в изготовлении и распространении материалов с участием несовершеннолетней.
Женщина также обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности своей родной дочери.
По данным следствия, жительница Барнаула поддерживала близкие отношения с соседом и по его просьбе фотографировала ребёнка.
С января по июнь 2024 года она отправляла ему эти снимки за денежное вознаграждение.
Полиция узнала о преступлении, у женщины изъяли двух дочерей и возбудили уголовное дело против неё и мужчины.
В итоге мужчина получил 16 лет строгого режима, а женщина — 14 лет колонии общего режима.
