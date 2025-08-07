Россиянка продавала соседу фото маленькой обнаженной дочери

07 августа 2025, 13:42

В Барнауле женщина продавала соседу фото своей семилетней дочери

Фото: Istock/choochart choochaikupt

В Барнауле женщина фотографировала свою маленькую дочь и продавала снимки соседу, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.