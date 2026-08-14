Достижения.рф

Эксперт предупредил россиян об опасной сушке промокшего смартфона

IT-эксперт Джакония: промокший смартфон нельзя сушить феном или на батарее
Фото: iStock/photovs

Руководитель центра исследований и тестирования абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония призвал не пытаться ускорить сушку смартфона после контакта с водой. По его словам, фен, батарея и прямые солнечные лучи способны нанести технике серьезный ущерб.



В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что интенсивный нагрев может вывести из строя внутренние детали устройства. Смартфон или беспроводные наушники не стоит класть в рис: крупинки способны забиться в разъемы и контакты.

Джакония посоветовал не чистить порты ватными палочками, салфетками и другими предметами. Такие попытки нередко повреждают элементы внутри разъемов. После намокания не нужно сразу подключать телефон или зарядный кейс к электросети.

Поводом обратиться в сервис станут уведомление о влаге, отказ зарядки, приглушенный звук, конденсат под камерой, перегрев, самопроизвольное отключение или перезагрузка гаджета.

Смартфоны с защитой от воды и пыли становятся все более распространенными. Обычно степень их устойчивости обозначают стандартом IP: например, IP67 означает защиту от пыли и возможность кратковременного погружения в пресную воду, а IP68 — более высокий уровень защиты, параметры которого производитель указывает отдельно для каждой модели.

При этом влагозащита не делает телефон полностью неуязвимым. Она рассчитана на определенные условия испытаний: чистую пресную воду, установленную глубину и ограниченное время. Морская вода, хлорированная вода в бассейне, сладкие напитки, горячий пар и сильная струя воды могут повредить устройство даже при наличии IP68.

После попадания телефона в воду не следует сразу ставить его на зарядку или подключать аксессуары. Лучше выключить устройство, снять чехол, аккуратно протереть корпус сухой тканью и дать влаге испариться естественным образом. Если смартфон начал перегреваться, плохо заряжаться, перезагружаться или в камере появился конденсат, стоит обратиться в сервисный центр.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0