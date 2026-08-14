Эксперт предупредил россиян об опасной сушке промокшего смартфона

14 августа 2026, 08:16

IT-эксперт Джакония: промокший смартфон нельзя сушить феном или на батарее

Фото: iStock/photovs

Руководитель центра исследований и тестирования абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония призвал не пытаться ускорить сушку смартфона после контакта с водой. По его словам, фен, батарея и прямые солнечные лучи способны нанести технике серьезный ущерб.