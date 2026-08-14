Врач предупредил о риске теплового удара после алкоголя в жару

14 августа 2026, 07:21

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Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов призвал отказаться от спиртного в знойную погоду. По его словам, алкоголь усиливает потерю жидкости, мешает организму охлаждаться и повышает нагрузку на сердце. Об этом сообщает «Лента.ру».