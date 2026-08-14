Врач предупредил о риске теплового удара после алкоголя в жару
Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов призвал отказаться от спиртного в знойную погоду. По его словам, алкоголь усиливает потерю жидкости, мешает организму охлаждаться и повышает нагрузку на сердце. Об этом сообщает «Лента.ру».
Спиртное подавляет выработку вазопрессина — гормона, помогающего удерживать воду в организме. Из-за этого почки быстрее выводят жидкость, тогда как в жару человек активно теряет влагу вместе с потом. Недостаток воды вызывает слабость, сухость во рту и головную боль. При обезвоживании телу труднее отдавать лишнее тепло, поэтому возрастает вероятность перегрева.
Умнов отметил, что алкоголь расширяет сосуды и может создать кратковременное ощущение прохлады. Однако такая реакция ухудшает терморегуляцию. В жару сосуды уже расширяются для охлаждения тела, поэтому давление способно снизиться, а сердце начинает работать с большей нагрузкой. Особенно осторожными врач посоветовал быть людям с гипертонией и ишемической болезнью сердца. Сочетание высокой температуры и спиртного способно привести к тяжелым последствиям, включая инфаркт или инсульт.
Еще одна опасность связана со снижением самоконтроля. Головокружение, тошноту, учащенное сердцебиение и слабость после выпивки легко принять за признаки опьянения, а не за начало перегрева. Человек рискует слишком долго оставаться под солнцем и не заметить приближение теплового удара. При тревожных симптомах следует сразу прекратить употребление алкоголя, уйти в тень или прохладное помещение и восполнить запас воды.
Алкоголь негативно влияет на мозг и нервную систему: ухудшает память, внимание, координацию и способность принимать решения. При частом употреблении может развиться зависимость, тревожность, депрессия, нарушения сна и изменения поведения. Даже небольшие дозы повышают риск травм, аварий и конфликтов из-за снижения самоконтроля.
Регулярное употребление спиртного повреждает внутренние органы, особенно печень, сердце, желудок и поджелудочную железу. Оно увеличивает вероятность развития цирроза, панкреатита, гипертонии, инсульта и некоторых видов рака. Алкоголь также ослабляет иммунитет, нарушает обмен веществ и может ухудшать течение хронических заболеваний.
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