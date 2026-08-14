Стало известно, что 2026 год может стать самым жарким в истории

14 августа 2026, 04:33

Berkeley Earth: 2026 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Фото: iStock/bluegame

Текущий год с вероятностью около 70% может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз климатической организации Berkeley Earth.





Аналитики отметили, что в июне шансы на такой рекорд оценивались всего в 12%, однако аномально высокие июльские температуры и усиление природного явления Эль-Ниньо кардинально изменили ожидания.



