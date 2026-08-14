Стало известно, что 2026 год может стать самым жарким в истории
Berkeley Earth: 2026 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Текущий год с вероятностью около 70% может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз климатической организации Berkeley Earth.
Аналитики отметили, что в июне шансы на такой рекорд оценивались всего в 12%, однако аномально высокие июльские температуры и усиление природного явления Эль-Ниньо кардинально изменили ожидания.
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Теперь 2026 год может занять второе место в списке самых жарких лет в истории с вероятностью 30%. При этом среднегодовая температура с практически стопроцентной уверенностью превысит показатели 1850–1900 годов на 1,5 градуса. Более того, по предварительным оценкам, 2027 год также побьёт рекорды
Уточняется, что минувший июль стал самым жарким месяцем года. Местные температурные рекорды побиты на 8,5% поверхности Земли, включая Средиземноморье, Южную Европу, запад России, Сибирь и Центральную Азию – специалисты зафиксировали новые максимумы в 32 странах.
Напомним, что феномен Эль-Ниньо, вызывающий аномальное потепление вод Тихого океана, провоцирует цепь климатических изменений по всей планете, приводя к засухам и наводнениям в разных регионах.