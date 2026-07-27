Ветеринар предупредила: не каждая собака готова к плаванию

27 июля 2026, 08:10

Ветеринар Ильина: нельзя затаскивать питомца в воду против воли

Фото: iStock/SamuelBrownNG

Ветеринарный врач Таисия Ильина призвала владельцев не принуждать питомцев заходить в воду. Отказ от купания часто связан не со страхом, а с неприятными ощущениями от мокрой шерсти или прежним негативным опытом.