Ветеринар предупредила: не каждая собака готова к плаванию
Ветеринарный врач Таисия Ильина призвала владельцев не принуждать питомцев заходить в воду. Отказ от купания часто связан не со страхом, а с неприятными ощущениями от мокрой шерсти или прежним негативным опытом.
Распространенное мнение о врожденных способностях всех собак к плаванию не соответствует реальности. Лабрадоры, ретриверы и ньюфаундленды обычно уверенно чувствуют себя в водоемах, поскольку их выводили для работы рядом с водой. Брахицефальные породы — мопсы, пекинесы и французские бульдоги — быстрее утомляются из-за особенностей строения морды и могут столкнуться с трудностями даже на малой глубине.
Ильина в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала не тянуть животное в реку или море ради отдыха и фотографий. Принуждение способно надолго закрепить у питомца неприязнь к водоемам.
Спасательный жилет пригодится собакам любого размера, особенно во время прогулок на лодке, при сильном течении и долгом заплыве. Защитное снаряжение важно для щенков, пожилых животных и пород, которым сложно держаться на воде. Даже опытный пловец рискует быстро потерять силы из-за волн.
Кошки тоже не всегда избегают воды. Мейн-куны, бенгалы и турецкие ваны нередко проявляют к ней интерес. Однако желание плавать зависит прежде всего от характера конкретного питомца.
После купания хозяевам стоит ополоснуть шерсть чистой водой, особенно после моря. Ветеринар предупредила об опасности цветущих и грязных водоемов: животное способно наглотаться воды и получить расстройство пищеварения. Не следует пускать питомца в водоем сразу после активной игры или долгого пребывания под солнцем.
Начинайте знакомство с водой постепенно и в спокойной обстановке. Сначала предложите собаке пройтись по влажному берегу, поиграть рядом с мелководьем или попить воды из безопасного водоема. Не тяните питомца в воду на поводке и не бросайте его в реку или бассейн: принуждение может закрепить страх. Используйте положительное подкрепление: берите любимые лакомства, игрушку или мяч и хвалите собаку за каждый самостоятельный шаг к воде. Начинать лучше в теплый день, на чистом водоеме без сильного течения, волн и резкого спуска в глубину. Первые заходы должны быть короткими — достаточно намочить лапы и немного пройти по мелководью.
Для безопасности наденьте на питомца спасательный жилет, особенно если это щенок, пожилая собака, брахицефальная порода или животное без опыта плавания. Всегда оставайтесь рядом и следите за признаками усталости или тревоги: тяжелым дыханием, попытками выбраться на берег, дрожью. Если собаке явно не нравится вода, не настаивайте — некоторым питомцам комфортнее просто гулять у берега.
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