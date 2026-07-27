Миронов предложил выплату в 1 млн рублей многодетным семьям вместо земли

27 июля 2026, 07:50

Фото: iStock/Elena Gromova

Председатель партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов выступил с инициативой дать многодетным семьям право выбрать денежную выплату в размере 1 млн рублей вместо бесплатного земельного участка. Об этом пишет РИА Новости.





Законопроект планируют внести в Госдуму в понедельник. Документ предусматривает единый для всей страны механизм компенсации за землю. Сейчас семьи, воспитывающие троих и более детей, могут претендовать на бесплатный участок. Региональные власти имеют право предлагать альтернативные меры поддержки, однако их условия отличаются в зависимости от субъекта. Инициатива Миронова предлагает закрепить выплату на федеральном уровне. По мнению автора проекта, такой подход расширит возможности многодетных семей при выборе формы социальной помощи.



Многодетные семьи в России имеют право на широкий перечень мер поддержки, однако конкретные условия во многом зависят от региона. На федеральном уровне для семей с тремя и более детьми предусмотрены льготы по оплате коммунальных услуг — скидка должна составлять не менее 30 процентов. Детям из таких семей предоставляется бесплатное питание в школах, льготный или бесплатный проезд на общественном транспорте по региональным правилам, а также первоочередное зачисление в детские сады.



Россиянам доступна государственная поддержка при рождении детей и покупке жилья. В частности, действует единое пособие для нуждающихся родителей, материнский капитал, а для семей, где после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок, предусмотрено погашение до 450 тыс. рублей ипотечного кредита при соблюдении установленных условий. Кроме того, многодетные семьи могут рассчитывать на региональные выплаты, компенсации за школьную форму, лекарства для детей и другие льготы, перечень которых следует уточнять в органах социальной защиты по месту жительства.