Эксперт предупредила о рисках постоянного ношения кед и кроссовок

04 августа 2026, 08:15

Эксперт Лялина: Постоянное ношение кроссовок и кед может навредить здоровью

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И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина посоветовала не носить одну и ту же спортивную обувь каждый день. По ее словам, выбор пары влияет на состояние стоп, суставов и позвоночника. Об этом сообщает «Лента.ру».