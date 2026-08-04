Эксперт предупредила о рисках постоянного ношения кед и кроссовок
И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина посоветовала не носить одну и ту же спортивную обувь каждый день. По ее словам, выбор пары влияет на состояние стоп, суставов и позвоночника. Об этом сообщает «Лента.ру».
Качественные кроссовки с анатомической подошвой поддерживают свод стопы и снижают ударную нагрузку при ходьбе. Для тренировок, бега, футбола и походов стоит выбирать обувь с учетом конкретной активности. Такие модели отличаются степенью фиксации, амортизацией и рисунком протектора.
Лялина отметила важность сезонного выбора. В теплое время подойдут легкие пары с хорошей вентиляцией, в дождь и холод — утепленная обувь с защитой от влаги. Эксперт рекомендует менять типы обуви, чтобы стопы не получали одинаковую нагрузку постоянно.
Особую осторожность стоит соблюдать с кедами на тонкой плоской подошве. Они почти не поддерживают стопу, из-за чего может появиться дискомфорт в ногах, коленях и спине. Закрытые модели с резиновой подошвой и синтетическими элементами при длительной носке усиливают потоотделение. Это повышает риск мозолей и грибковых инфекций.
При плоскостопии, высоком подъеме или вальгусной деформации Лялина советует подбирать обувь вместе со специалистом. В таких случаях могут потребоваться ортопедические модели или индивидуальные стельки.
Подбором обычно занимается врач-ортопед. Он оценивает форму стопы, походку, состояние суставов и позвоночника, выявляет плоскостопие, вальгусную деформацию и другие нарушения. При необходимости ортопед рекомендует подходящую обувь, ортопедические стельки или направляет на дополнительное обследование.
Также помочь может подолог — специалист по здоровью стоп и ногтей. Подолог работает с мозолями, натоптышами, деформациями пальцев, последствиями неправильной нагрузки и уходом за стопами. Однако при боли, выраженной деформации или подозрении на заболевание суставов главным специалистом остается ортопед.
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