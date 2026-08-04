Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах
Вечером 3 августа пользователи за рубежом столкнулись с проблемой доступа к сайтам и веб‑приложениям ВТБ и ряда других российских банков. Информацию опубликовал РБК.
При попытке открыть страницы в браузерах Chrome, Safari, Edge и Opera появлялось уведомление об ошибке соединения. При этом доступ к банковским ресурсам сохранялся при использовании российских браузеров либо VPN‑сервисов.
В ВТБ пояснили, что сложности вызваны отзывом зарубежных SSL‑сертификатов. Банк перешёл на сертификат Национального удостоверяющего центра Минцифры — он не распознаётся большинством иностранных браузеров.
Источник РБК в сфере информационной безопасности предположил, что проблема могла возникнуть из‑за изменений в работе зарубежной инфраструктуры безопасности — именно они могли ограничить доступ к сайтам российских банков через иностранные браузеры. Официальные комментарии с исчерпывающим объяснением причин инцидента пока не опубликованы.
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