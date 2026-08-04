С сентября лимит сверхурочной работы в России вырастет до 240 часов

04 августа 2026, 07:49

Доцент Балынин: с 1 сентября изменятся правила оплаты сверхурочной работы

Фото: iStock/catalis

С 1 сентября предельный объём сверхурочной работы для одного сотрудника увеличится вдвое — со 120 до 240 часов в год. При этом ограничение в четыре часа переработки в течение двух дней подряд сохранится.