С сентября лимит сверхурочной работы в России вырастет до 240 часов
С 1 сентября предельный объём сверхурочной работы для одного сотрудника увеличится вдвое — со 120 до 240 часов в год. При этом ограничение в четыре часа переработки в течение двух дней подряд сохранится.
О предстоящих изменениях в беседе с RT сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
Порядок расчёта доплаты в пределах первых 120 часов останется прежним. За первые два часа работодатель обязан начислить не менее полутора обычных ставок, за последующее время — минимум двойную ставку. После превышения годового порога в 120 часов каждый час сверхурочной занятости оплатят в двойном размере или выше. Вместо денежных выплат сотрудник по-прежнему сможет выбрать дополнительный отдых.
Работники, чья переработка превысит 120 часов за год, получат отдельную гарантию при прохождении диспансеризации. Им предоставят один оплачиваемый рабочий день для обследования с сохранением должности и среднего заработка. По общему правилу остальные сотрудники могут воспользоваться таким днём один раз за три года.
При переработках особенно важно не пытаться «вывозить» только на кофе и силе воли. Старайтесь сохранять базовый режим: по возможности спать 7–9 часов, есть регулярно и не пропускать полноценные приёмы пищи, пить воду. Даже короткие паузы в течение дня помогают снизить перегрузку: встаньте из-за рабочего места, пройдитесь 5–10 минут, сделайте разминку для шеи, спины и глаз, несколько раз медленно и глубоко вдохните.
Полезно заранее определить границы работы: фиксировать время окончания дня, отключать рабочие уведомления хотя бы на часть вечера и не брать дополнительные задачи автоматически. Если переработки неизбежны, планируйте после них восстановление — спокойный вечер, сон, прогулку, встречу с близкими или занятие, которое переключает внимание. Не заполняйте всё свободное время бытовыми делами: отдых тоже должен быть запланированным делом.
Следите за признаками истощения: постоянной раздражительностью, тревогой, бессонницей, головными болями, снижением концентрации и ощущением, что отдых не помогает. Если такое состояние держится неделями, стоит обсудить нагрузку с руководителем, попросить о перераспределении задач или взять отпуск, если это возможно. При выраженной усталости, подавленности или проблемах со сном полезно обратиться к врачу или психологу — это не слабость, а забота о здоровье.
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