Россияне стали заказывать больше мяса весной

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Весной россияне начали заказывать больше мяса для шашлыка. Такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков «Купера».
«Весной 2025 года выросло количество мяса для шашлыка на один заказ: свинины — в среднем на 11%, набор из любого вида мяса (например, курицы, говядины или свинины) — на 6%», — говорится в сообщении.
При этом самый высокий рост заказов мяса для шашлыка отмечается в Казани. Жители города приобретали порядка 2,19 кг за один раз, что на 24% больше, чем в 2024 году. На втором месте оказался Нижний Новгород, где люди заказывали в среднем 1,88 кг, а это на 19% больше, чем в прошлом году. В Новосибирске заказы мяса выросли на 13%, а в Москве — на 11%.
Тем временем специалисты платформы фискальных данных «Такском» после анализа 56 млрд кассовых чеков отметили, что спрос на шашлык в апреле 2025 года в среднем увеличился на 30% по сравнению с апрелем 2024 года, пишет RT.
«Спрос на шашлык из индейки вырос на 64%, а средняя цена — на 34%, составив 614,3 рубля. Спрос на шашлык из говядины вырос на 45%, средняя цена — на 4%, составив 543 рубля. Спрос на шашлык из курицы вырос на 6%», — следует из полученных данных.
При этом отмечается падение спроса среди россиян на шампуры, мангалы и жидкость для розжига. На уголь же спрос увеличился на 11%.
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Элина Позднякова