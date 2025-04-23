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Россиян предупредили о резком подорожании шашлыка к майским праздникам

Экономист Бутырина: шашлык подорожает на 10–20% к майским праздникам
Фото: iStock/Jianbi Chen

Фото: iStock/Jianbi Chen

К майским праздникам шашлык в России подорожает на 10–20%. Такие данные привела доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина.
«Майские праздники традиционно являются временем для пикников и барбекю, что приводит к повышенному спросу на шашлык и сопутствующие продукты (мясо, маринады — ред.). Увеличение спроса может повлиять на рост цен», — пояснила Бутырина в беседе с «Газетой.Ru».

Она также добавила, что за последний год мясо дорожало из-за подорожания кормов, энергоресурсов, логистики, а также увеличения других производственных затрат.

Так, по словам специалиста, к майским праздникам цены на мясо и маринады вырастут на 10–20%.

При этом Общественная Служба Новостей рассказала о том, как безопасно разжечь костер для шашлыка.

По данным издания, необходимо помнить, что огонь можно разводить только в специальных местах, где это не запрещено. Также стоит окопать место костра и обложить его камнями.

«Специалисты не советуют использовать бензин и большое количество средств для розжига, поскольку это может привести к мгновенному воспламенению и пожару. Разжигайте костер только дровами. Бумага и любой другой легкий сор могут вылететь из огня и поджечь легковоспламеняющиеся предметы», — говорится в статье.

Также отмечается, что перед уходом необходимо потушить огонь так, чтобы там не оставалось тлеющих углей. Для этого стоит использовать воду.

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#служба
Россиянам назвали срок появления в России люксового седана Hongqi
23 апреля 2025, 17:45

Фото: iStock/Roman Nurutdinov

Люксовый седан Hongqi L1 появится в России уже осенью 2025 года. На сегодняшний день машина проходит сертификацию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя компании.
По данным издания, седан уже поступил в продажу в Китае под отдельным суббрендом Sunflower и называется Guoya.

«Мы представляем этот исключительный уровень роскоши не только в Китае, но и на зарубежных рынках. Я вижу в зале улыбающихся дилеров из Дубая», — сказал вице-президент по дизайну Hongqi Джайлс Тейлор во время выступления в Шанхае.

Тем временем директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова в разговоре с «Газетой. Ru» перечислила основные правила мойки автомобиля в жару. По её словам, в жаркое время мыть машину стоит особенно аккуратно, чтобы не повредить кузов.

«Не мойте машину на солнце, когда кузов раскаленный. На солнце вода испаряется мгновенно, автошампунь не успевает сработать, на кузове остаются разводы, пятна и белые подтеки», — отметила Трушкова.

Она также посоветовала не распылять химию на горячий кузов, чтобы не оставить выжженные следы, и использовать во время мойки два ведра: с шампунем и чистой водой.

При этом Трушкова добавила, что после мойки автомобиль необходимо протереть микрофиброй и нанести быстрый воск.

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День Антипа-водогона 24 апреля: что нельзя надевать и как отвести от себя беду, народные приметы
23 апреля 2025, 17:40

Фото: iStock/advjmneto

В народном календаре 24 апреля отмечается как день Антипа-водогона или Антипы Змеевника. Названия праздника связаны с подтоплением мест зимовок змей и активным их пробуждением. Православные верующие почитают священномученика Антипа Пергамского. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/kaikups

Священномученик Антипа, ученик святого апостола Иоанна Богослова, был епископом Пергамской Церкви во времена правления императора Нерона (54–68). В то время по приказу императора всех, кто не приносил жертвы идолам, казнили или изгоняли.

Святой апостол Иоанн Богослов был заточен на остров Патмос в Эгейском море, где Господь открыл ему будущее мира и Святой Церкви.
В те трудные времена святитель Антипа своей твёрдой верой и неустанной проповедью о Христе достиг того, что жители Пергама начали отказываться от поклонения идолам. Языческие жрецы обвиняли епископа в том, что он отвращает народ от поклонения их богам, и требовали, чтобы он прекратил проповедовать о Христе и принёс жертву идолам.

Святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам, которые бегут от него, смертного человека, что он поклоняется и будет поклоняться Господу Вседержителю. Жрецы возразили, что их боги существуют давно, а Христос появился недавно и был распят при Пилате как злодей. Святитель ответил, что языческие боги созданы людьми и все рассказы о них полны беззаконий и пороков.

Разгневанные жрецы привели священномученика Антипу в храм Артемиды и бросили его в раскалённого медного вола, куда обычно приносили жертвы идолам. Священномученик в раскалённой печи громко молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Он ушёл к Богу с миром, словно погрузившись в сон.

Ночью христиане забрали тело священномученика Антипы, которое не пострадало от огня, и с почётом похоронили в Пергаме. Могила священномученика стала источником чудес и исцелений от различных болезней. Особенно часто к священномученику Антипе обращаются за помощью при зубной боли.

Приметы дня


Фото: iStock/Dmitrii Taiurskii

  • Если на Антипа заморозки — будет богатый урожай грибов.
  • На рассвете 24 апреля небо красное — вся весна будет ненастной.
  • Если в этот день солнечно и тепло, то лето будет жарким и сухим.
  • Сильный ветер в этот день указывал на лето с грозами.
Москвичам пообещали дождь в ночь на 24 апреля
Москвичам пообещали дождь в ночь на 24 апреля

Что можно делать 24 апреля


Фото: iStock/Elena Serovaeva

В день Антипа принято проводить генеральную уборку. Считается, что чистота и порядок в доме способствуют благополучию и счастью. А чтобы привлечь удачу, необходимо искренне раскаяться во всех своих проступках. В этот день родителям следует проявлять больше нежности и любви к своим детям, не наказывать их строго даже за серьёзные проступки. Существует поверье, что если не следовать этому обычаю, то дети могут рано уйти из дома. Для успеха в профессиональной жизни 24 апреля стоит покормить диких птиц.

Что нельзя делать в этот день


Существует мнение, что старт новых начинаний в этот день может обернуться провалом. Лучше отложить новые проекты до подходящего момента.

В одежде лучше отдать предпочтение более ярким цветам. Наши предки верили, что черный цвет в этот день может привлечь негативную энергетику и стать причиной горьких слез.

С давних пор в этот день не советовали заниматься вязанием, шитьём и вышиванием — полагали, что работа будет пустой, а вещь не прослужит долго.

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#статьи
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Телеведущий Андрей Малахов пришёл на прощание с Церетели с букетом белых цветов
23 апреля 2025, 17:37

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Телеведущего Андрея Малахова заметили на церемонии прощания со скульптором Зурабом Церетели. Шоумен пришёл с букетом белых роз. Кадры с Малаховым распространили в интернете.
Церемония проходила в храме Христа Спасителя, проститься с художником пришли его родные, коллеги, друзья и поклонники.

Напомним, что Церетели участвовал в оформлении храма: воссоздал несколько крестов, врат и большие люстры.

Зураба Церетели похоронят 26 апреля в Грузии, рядом с женой Инессой Андроникашвили.

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#художник
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ТАСС: верующие стали собираться на прощание с папой Римским Франциском
23 апреля 2025, 16:38

Фото: iStock/ Dziurek

Верующие начали приходить на прощание в собор Святого Петра, куда перенесли гроб с телом папы Римского Франциска. На входе в главный собор католического мира через час после начала публичного прощания уже выстроилась огромная очередь, сообщило агентство ТАСС.
Гроб с телом папы Римского расположен в центральной части собора перед балдахином работы скульптора Джованни Лоренцо Бернини. Уточнялось, что понтифик лежит в папском облачении: в головном уборе — митре, в красной накидке и с четками в руках.

Обряд внесения гроба уже прошел, Франциску поклонились кардиналы, один из которых — это потенциальный преемник понтифика на папском престоле, а еще архиепископы, епископы и другие служители церкви. По данным властей Рима, на обряд внесения гроба в собор Святого Петра на площади собрались более 20 тысяч человек.

Похороны папы Римского Франциска пройдут 26 апреля, когда после отпевания в соборе тело перенесут в церковь Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре), где понтифик хотел быть похоронен.

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#церковь
#смерть
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Артемий Лебедев нашёл способ развеять стереотипы России среди украинцев
Артемий Лебедев предложил посетить украинцам Россию, чтобы изменить мнение о ней
23 апреля 2025, 16:22

Артемий Лебедев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев нашёл способ изменить негативное отношение украинцев к России: нужно просто посетить нашу страну.
По словам блогера, жители Украины считают, что в России не хватает бытовой техники и нет нормальных дорог. Тех, кто так думает, можно пригласить на экскурсию в Москву, сказал Лебедев.
«Ребята если бы просто посетили Россию, это была бы лучшая психотерапия из всех возможных, потому что их бы отпустило», — резюмировал дизайнер в своём ролике, опубликованном на странице «ВКонтакте».
Ранее Артемий Лебедев прокомментировал инцидент, который произошёл с ним недалеко от города Киото (Япония): украинец показал ему неприличный жест и снял это на видео.

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