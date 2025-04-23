Россиян предупредили о резком подорожании шашлыка к майским праздникам

Фото: iStock/Jianbi Chen
К майским праздникам шашлык в России подорожает на 10–20%. Такие данные привела доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина.
«Майские праздники традиционно являются временем для пикников и барбекю, что приводит к повышенному спросу на шашлык и сопутствующие продукты (мясо, маринады — ред.). Увеличение спроса может повлиять на рост цен», — пояснила Бутырина в беседе с «Газетой.Ru».
Она также добавила, что за последний год мясо дорожало из-за подорожания кормов, энергоресурсов, логистики, а также увеличения других производственных затрат.
Так, по словам специалиста, к майским праздникам цены на мясо и маринады вырастут на 10–20%.
При этом Общественная Служба Новостей рассказала о том, как безопасно разжечь костер для шашлыка.
По данным издания, необходимо помнить, что огонь можно разводить только в специальных местах, где это не запрещено. Также стоит окопать место костра и обложить его камнями.
«Специалисты не советуют использовать бензин и большое количество средств для розжига, поскольку это может привести к мгновенному воспламенению и пожару. Разжигайте костер только дровами. Бумага и любой другой легкий сор могут вылететь из огня и поджечь легковоспламеняющиеся предметы», — говорится в статье.
Также отмечается, что перед уходом необходимо потушить огонь так, чтобы там не оставалось тлеющих углей. Для этого стоит использовать воду.
Читайте также:
«Провоцирует рак»: названа неожиданная опасность шашлыка
В Московской области увеличился спрос на мясную продукцию
В России могут ввести «шашлычное эмбарго» в преддверии майских праздников
Элина Позднякова