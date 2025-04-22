«Провоцирует рак»: названа неожиданная опасность шашлыка

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Употребление шашлыка может вызвать рак и обострение заболеваний ЖКТ, заявил врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев. По его словам, в шашлыке образуются вредные канцерогены, которые пагубно влияют на клетки и разрушают их строение.
«Кроме того, шашлык противопоказан при язвах и гастритах, особенно в стадии обострения, а также дивертикулите. Также от блюда стоит отказаться после недавних операций на желудок или кишечник. В этом случае разрешено есть только нежирную пищу, приготовленную в духовке или отваренную», — отметил он в беседе с «Москвой 24».Тем временем в столичном Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, как и где разрешается использовать мангалы во время отдыха на природе. Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на АГН «Москва», ведомство указало на специально отведенные пикниковые зоны, только в них сейчас можно жарить шашлык. Открытый огонь в лесу разводить строго запрещается.
«В ведомстве сообщили, что за разжигание костров и использование мангалов вне установленных зон предусмотрены штрафы до 5000 руб. При обнаружении возгорания необходимо звонить по номеру «112», — говорится в материале.Читайте также:
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