Эксперт призвал к озеленению городов для психического состояния жителей

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Городское озеленение помогает улучшить психическое состояние жителей, заявил газете «Ведомости» основоположник экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов.
Ссылаясь на исследования ученых, он сообщил, что города, в которых дома построены из бетона и недостаточно окружены растительностью, создают так называемые острова тепла. Температура здесь на 3-5 градусов выше, чем в сельской местности. По данным ВОЗ, города являются источником до 60% выбросов парниковых газов, а их жители являются одной из наиболее уязвимых групп к изменению климата.
При этом, как отметил Хорошилов, площадь зеленого покрова города уменьшается.
Эксперт добавил, что в настоящее время в проектах городского развития все больше учитывается потребность человека в природе. По этой причине природный ландшафт все чаще воспроизводится во время проектирования.
Ранее, согласно расчетам индекса качества городской среды за 2023 год, Москва оказалась самым комфортным городом России. Столица получила 360 баллов из 304. Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар также стали комфортными городами с населением в миллионы человек.
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При этом, как отметил Хорошилов, площадь зеленого покрова города уменьшается.
«Ландшафтный дизайн фокусируется на создании больших зеленых массивов, но маленькие островки природы (скверы, клумбы и деревья в оживленном городском центре) необходимы, чтобы человеческий мозг получал хотя бы минимальное насыщение цветущими пейзажами, столь необходимыми для ментального здоровья», – отметил он.
Эксперт добавил, что в настоящее время в проектах городского развития все больше учитывается потребность человека в природе. По этой причине природный ландшафт все чаще воспроизводится во время проектирования.
Ранее, согласно расчетам индекса качества городской среды за 2023 год, Москва оказалась самым комфортным городом России. Столица получила 360 баллов из 304. Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар также стали комфортными городами с населением в миллионы человек.
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Александр Климов