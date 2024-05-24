В столице состоится ежегодный Московский мотофестиваль

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Ежегодный Московский мотофестиваль пройдёт 26 мая.
Во время мероприятия в городе будет временно закрыто движение транспорта на внешней стороне Садового кольца, а также на ряде улиц.
В то же время сообщается, что активисты экодвижения «Мусора.Больше.Нет» проводят акцию «Шарик вместо шарика». Суть её заключается в призывах к школьникам отказаться от запуска на выпускных балах воздушных шариков из-за угрозы загрязнения природы, а также смертельной опасности для птиц.
Ранее сообщалось, что в парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие в честь Дня подмосковных парков.
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«Ежегодно мы проводим масштабные мотофестивали в честь открытия и закрытия мотосезона. Такие мероприятия напоминают всем участникам дорожного движения о важности соблюдения ПДД. В столице уже более 105 тысяч мотоциклистов, с 2010 года их количество выросло более чем в 2 раза. Продолжаем повышать безопасность движения транспорта», — приводит «Вечерняя Москва» слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
В то же время сообщается, что активисты экодвижения «Мусора.Больше.Нет» проводят акцию «Шарик вместо шарика». Суть её заключается в призывах к школьникам отказаться от запуска на выпускных балах воздушных шариков из-за угрозы загрязнения природы, а также смертельной опасности для птиц.
«Основной материал, из которого делают воздушные шары, — искусственный латекс. Он разлагается в природе до ста лет. Сдувшиеся шарики падают на землю или в воду, где ими могут «полакомиться» животные или птицы. Некоторые птицы утаскивают шары, чтобы укрепить ими гнезда. Были случаи, когда птенцы запутывались в фольгированных веревочках и погибали», — пояснила в беседе с RuNews24 президент экологического движения «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко.
Ранее сообщалось, что в парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие в честь Дня подмосковных парков.
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Мелисса Тимофеева