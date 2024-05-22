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Подмосковье представило композицию «Зелёные горизонты» на фестивале «Будущее в цветах»

22 мая 2024, 15:58
Фото: Татьяна Товпеко-Першина

Фото: Татьяна Товпеко-Першина

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Московская область представила свою растительную композицию на фестивале «Будущее в цветах», который стартовал на международной выставке-форуме «Россия». Специально для фестиваля на Площади промышленности на ВДНХ создали круговую экспозицию.
Свои проекты разместили все 89 регионов страны. Подмосковные специалисты представили ландшафтную композицию «Зелёные горизонты». Все растения выращены в питомниках региона. Проект отражает инновационный подход к управлению ливневыми стоками в городской среде – дождевые сады. Высадка растений с большими корневыми системами в местах, где часто скапливается вода, помогает удерживать и фильтровать осадки.

Такие технологии применяют в Подмосковье. Дождевые сады использовали при благоустройстве Стахановского озера в Электрогорске, парков «Зелёный узел» и «Дубрава» в Павловском Посаде.


«Наша главная идея состоит в том, что мы не боремся с природой, а используем её силу в городских пространствах. По технологии дождевых садов мы сажаем растения, которые растут по берегам рек, водоёмов, в понижениях грунта. Когда вода стекает туда, она питает эти растения. В композиции мы использовали флору нашей полосы. У нас здесь есть, например, вербейник, сеслерия, нивяник, ива пурпурная. Они любят воду и в условиях влажности поддерживают наивысшую декоративность», - раскрыла идею композиции ландшафтный дизайнер Марина Береснева.
Фестиваль «Будущее в цветах» продлится до 8 июля. Организаторы подготовили мастер-классы, лекции, показы и выступления.

Также стартовало голосование за символ-цветок региона. Подмосковье представляет вербейник монетчатый – стелющееся многолетнее растение с круглыми листьями, напоминающими монетки, и золотисто-желтыми цветками. Отдать свой голос можно на сайте выставки.

А в 75 павильоне ВДНХ продолжает принимать гостей стенд Московской области, который знакомит гостей выставки с регионом. Найти расписание активностей можно по ссылке.

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Экс-мэру Ярославля Урлашову отказали в УДО
Бывшему мэру Ярославля, осужденному за коррупцию, Урлашову отказано в УДО
22 мая 2024, 16:56

Фото: istockphoto.com/AMilkin

Бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову отказано в условно — досрочном освобождении. Об этом сообщила пресс — служба Московского районного суда Твери.
«Рассмотрели, отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении», — сообщили в суде.

Урлашов обвиняется в получении крупной взятки. Следствие считает, что он со своими пособниками в период с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали у директора коммерческой организации 18 миллионов рублей.

За эту сумму они пообещали фирме участие в реализации проекта муниципального масштаба. В августе 2016 года Урлашов получил 12,5 лет колонии строгого режима. Шесть лет спустя его этапировали в СИЗО — 1 в Твери.

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#мэр
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Пожар в электричке на станции Поварово потушили на площади 140 кв. метров
22 мая 2024, 16:54

Фото и видео: пресс-служба МЧС РФ

В результате пожара в электричке на станции Поварово Ленинградского направления никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России п Московской области.
«На станции Поварово в Подмосковье огнеборцы потушили электричку. Горели два вагона на площади 140 кв. м. До прибытия пожарных из вагонов эвакуировались восемь человек, пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба Октябрьской железной дороги информировала о возгорании крышевого оборудования между вагонами электропоезда Москва – Тверь на станции Поварово. ЧП произошло в 14:52. Из-за инцидента возможны задержки пригородных поездов в сторону Твери.

Все обстоятельства и причины возгорания, а также ущерб подвижному составу устанавливаются. Московская межрегиональная транспортная заявила о начале проверки.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, причиной пожара в подмосковной электричке могло стать короткое замыкание.

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#пожар
#электричка
#поезд
#прокуратура
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В Подмосковье для участников «Активного долголетия» проводят бесплатные экскурсии
22 мая 2024, 16:54

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Порядка 50 тысяч участников проекта «Активное долголетие» посетили бесплатные экскурсии по Подмосковью. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
​На сегодняшний день ​проект «Активное долголетие» насчитывает почти 400 тысяч участников.

«Каждый сезон наш рейтинг активностей возглавляют экскурсионные поездки. К разработке новых маршрутов мы привлекаем опытных экскурсоводов, а все туристические поездки по Подмосковью бесплатные. Наши участники уже открывают новый летний сезон. В этом году у нас будет больше занятий в парках — йога, танцы, велопрогулки. Также мы расширим сеть занятий на сап-серфинге, который очень популярен среди долголетов », — поделилась первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.

Присоединиться к проекту могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Подробную информацию о проекте можно найти на официальном сайте «Активное долголетие».

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#активное долголетие
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#поездки
#людмила болатаева
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Жители Подмосковья теперь могут узнать время прибытия автобуса по телефону
22 мая 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Мострансавто запустило новый функционал, позволяющий пассажирам получать по телефону информацию о времени прибытия автобуса на остановку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Пассажир звонит по номеру единой линии связи 8 (800) 700-31-13 и называет голосовому помощнику остановку, на которой он находится, а также населённый пункт, где расположена конечная, или саму конечную остановку. После запроса сервис называет время прибытия ближайшего автобуса и следующий за ним рейс», – пояснили в ведомстве.
Подведомственный Минтрансу региона перевозчик «Мострансавто» обслуживает около 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов.

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«Это будет другой форум»: Гайдаровский форум ждет ребрендинг
Ректор РАНХиГС Комиссаров рассказал о ребрендинге Гайдаровского форума
22 мая 2024, 16:25

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Гайдаровский форум ожидает ребрендинг, его запустят в 2025 году. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал ректор РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) Алексей Комиссаров.
«Это будет другой форум, а основной его целью, как мы сейчас планируем, будет все, что связано с государственной службой, муниципальной службой, взаимоотношениями федеральных центров, региональных и [муниципальных]», — сказал Комиссаров.

Гайдаровский форум создает условия для обмена мнениями между экспертами, представителями бизнеса и государственной власти в рамках одной площадки.

В декабре 2022 года организаторы сообщали о планах по корректировке формата. Затем форум не проводили два года подряд. Отмечалась необходимость пересмотреть выстроенные годами алгоритмы поведения и взаимодействия с аудиториями.

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#ранхигс
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Губернатор Воробьёв побывал на праздничной службе в Николо-Угрешском монастыре
22 мая 2024, 16:18

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал в Николо-Угрешском монастыре в Дзержинском, где в день святителя Николая Чудотворца посетил Божественную литургию.
«Вместе с прихожанами, паломниками, священнослужителями, а также со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом вознесли молитву святителю Николаю – великому спасителю и заступнику. Всех православных с праздником! Пусть святой Николай подарит вашим семьям радость, благополучие и защиту, а ваш дом наполнится миром и добром», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
22 мая православные верующие отмечают День Перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в итальянский город Бари.

Ранее сообщалось, что Воробьёв во время поездки в Дзержинский проверил ход строительства большого образовательного комплекса и модернизации магистральной теплосети М-5.

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Жителям Подмосковья проведут лекцию о безопасности детей в летний период
22 мая 2024, 16:14

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Подмосковным родителям расскажут, как уберечь детей от ДТП. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Для профилактики и усиления безопасности детей летом для родителей поведут лекцию от представителей подведомственных служб на тему «Безопасность детей на дорогах».

«Чтобы лето прошло без травм и прочих неприятностей, 22 мая в 18.30 для родителей школьников пройдет тематическое собрание по вопросам безопасности детей в летний период. Для всех родителей Подмосковья выступит Первый зампред Правительства Московской области Илья Бронштейн и Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Московской области генерал-майор полиции Виктор Кузнецов», — отметили в пресс-службе.

Собрание пройдет в онлайн-формате все желающие могут принять в нем участие на официальной странице канала ​360.

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Дальше будет ещё лучше: Синоптик рассказал о погоде в Подмосковном регионе
Шувалов: В воскресенье температура в Подмосковье поднимется до 28 градусов
22 мая 2024, 16:05

Фото: iStock/lamyai

Холодный май подходит к концу и в Московской области наконец-то начинается лето.
О погоде в регионе на ближайшую неделю в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Солнечная сухая погода не покинет нас до конца недели. Небольшой дождь с грозой может прийти только в понедельник», — рассказал о погоде на ближайшее время синоптик.

По его словам, сейчас столбик термометра активно навёрстывает те показатели, которые упустил в начале мая.

«Температура, немного задержавшись на рубеже 21-23 градусов, снова пойдёт вверх и достигнет своего максимума в воскресенье, когда ожидается 26-28 градусов. В воскресенье уже можно будет загорать, радоваться солнцу и лету», — обрадовал жителей Подмосковья Шувалов.

Он также уточнил, что «дальше будет ещё лучше», говоря о предстоящем лете.

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Иноагента Илью Яшина* перевели в ШИЗО на 15 суток
РБК: иноагента Илью Яшина* перевели в ШИЗО на 15 суток
22 мая 2024, 15:55

Фото: istockphoto.com/Rattankun Thongbun

Признанного иностранным агентом в РФ экс — депутата Илью Яшина* перевели в штрафной изолятор (ШИЗО) смоленской колонии (ИК-3), где он отбывает срок по обвинению в распространении фейков о российской армии. Там он проведет 15 суток, сообщает РБК.
По словам бывшего парламентария, поводом стало то, что он «покинул спальное место в бараке якобы на три минуты позже команды «подъем».

Яшин считает, что таким образом в администрации колонии решили сорвать его трехдневное свидание с родителями, запланированное 27 мая. С марта этого года Яшин состоит в колонии на особом учете. С его слов, теперь он считается склонным к «изучению и распространению экстремизма».

Срок в восемь с половиной лет Яшин получил в декабре 2022 года.

* Признан иноагентом в РФ

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