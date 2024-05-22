Подмосковье представило композицию «Зелёные горизонты» на фестивале «Будущее в цветах»

Фото: Татьяна Товпеко-Першина
Московская область представила свою растительную композицию на фестивале «Будущее в цветах», который стартовал на международной выставке-форуме «Россия». Специально для фестиваля на Площади промышленности на ВДНХ создали круговую экспозицию.
Свои проекты разместили все 89 регионов страны. Подмосковные специалисты представили ландшафтную композицию «Зелёные горизонты». Все растения выращены в питомниках региона. Проект отражает инновационный подход к управлению ливневыми стоками в городской среде – дождевые сады. Высадка растений с большими корневыми системами в местах, где часто скапливается вода, помогает удерживать и фильтровать осадки.
Такие технологии применяют в Подмосковье. Дождевые сады использовали при благоустройстве Стахановского озера в Электрогорске, парков «Зелёный узел» и «Дубрава» в Павловском Посаде.
Также стартовало голосование за символ-цветок региона. Подмосковье представляет вербейник монетчатый – стелющееся многолетнее растение с круглыми листьями, напоминающими монетки, и золотисто-желтыми цветками. Отдать свой голос можно на сайте выставки.
А в 75 павильоне ВДНХ продолжает принимать гостей стенд Московской области, который знакомит гостей выставки с регионом. Найти расписание активностей можно по ссылке.
Читайте также:
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетили 13 миллионов человек
Жители Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»
Профориентационный проект из Коломны стал финалистом премии «Россия – мои горизонты»
Такие технологии применяют в Подмосковье. Дождевые сады использовали при благоустройстве Стахановского озера в Электрогорске, парков «Зелёный узел» и «Дубрава» в Павловском Посаде.
«Наша главная идея состоит в том, что мы не боремся с природой, а используем её силу в городских пространствах. По технологии дождевых садов мы сажаем растения, которые растут по берегам рек, водоёмов, в понижениях грунта. Когда вода стекает туда, она питает эти растения. В композиции мы использовали флору нашей полосы. У нас здесь есть, например, вербейник, сеслерия, нивяник, ива пурпурная. Они любят воду и в условиях влажности поддерживают наивысшую декоративность», - раскрыла идею композиции ландшафтный дизайнер Марина Береснева.Фестиваль «Будущее в цветах» продлится до 8 июля. Организаторы подготовили мастер-классы, лекции, показы и выступления.
Также стартовало голосование за символ-цветок региона. Подмосковье представляет вербейник монетчатый – стелющееся многолетнее растение с круглыми листьями, напоминающими монетки, и золотисто-желтыми цветками. Отдать свой голос можно на сайте выставки.
А в 75 павильоне ВДНХ продолжает принимать гостей стенд Московской области, который знакомит гостей выставки с регионом. Найти расписание активностей можно по ссылке.
Читайте также:
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетили 13 миллионов человек
Жители Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»
Профориентационный проект из Коломны стал финалистом премии «Россия – мои горизонты»
Лора Луганская