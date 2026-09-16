Танкер Unity с застрявшими моряками из РФ рассыпается на запчасти у берегов Индии

16 сентября 2026, 06:16

Арестованный у берегов Индии танкер Unity с моряками из РФ рассыпается на запчасти

Фото: iStock/bloodua

Арестованный у берегов Индии танкер Unity, на борту которого находятся российские моряки, не снабжают запчастями для ремонта. Из-за этого судно время от времени обесточивается. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости жена одного из членов экипажа Лариса Кобзарь.





Женщина пояснила, что её муж заступил на вахту в середине апреля, контракт должен был завершиться под конец лета. Однако возникли непредвиденные обстоятельства: в мае танкер под флагом Камеруна арестовали из-за коммерческого спора. С тех пор судно стоит на якоре недалеко от индийского порта Парадип.



