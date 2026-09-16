Танкер Unity с застрявшими моряками из РФ рассыпается на запчасти у берегов Индии
Арестованный у берегов Индии танкер Unity с моряками из РФ рассыпается на запчасти
Арестованный у берегов Индии танкер Unity, на борту которого находятся российские моряки, не снабжают запчастями для ремонта. Из-за этого судно время от времени обесточивается. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости жена одного из членов экипажа Лариса Кобзарь.
Женщина пояснила, что её муж заступил на вахту в середине апреля, контракт должен был завершиться под конец лета. Однако возникли непредвиденные обстоятельства: в мае танкер под флагом Камеруна арестовали из-за коммерческого спора. С тех пор судно стоит на якоре недалеко от индийского порта Парадип.
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В материале уточняется, что сейчас на борту Unity находятся 21 россиянин и двое иностранцев. Владелец не отвечает на обращения моряков. Кобзарь не знает, может ли танкер самостоятельно ходить. По ее информации, оно буквально «рассыпается на запчасти». Ремонтные ведомости уже составляли, но снабжения для его проведения нет.
Команда продолжает нести вахты и поддерживать безопасность судна, однако без полноценной починки периодически пропадает электричество, не работают кондиционеры и кухонное оборудование. Это усложняет быт моряков в тропической жаре.
Члены экипажа до сих пор не знают, когда они вернутся в Россию. Решение этого вопроса постоянно откладывается. Семьи моряков создали общую группу для онлайн-общения, чтобы обмениваться новостями, поскольку у команды ограниченный доступ к связи и Интернету.