Названы категории россиян, которым доступны кредитные каникулы
Юрист Юсупова: банк продолжает начислять проценты во время кредитных каникул
С 1 октября предприниматели смогут оформлять кредитные каникулы раз в пять лет сроком на шесть месяцев по каждому из кредитов, если займов несколько. Об этом RT сообщила заместитель начальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Арина Юсупова.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого самозанятые и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут получить кредитные каникулы начиная с 1 октября 2025 года.
«Предприниматель или самозанятый, чтобы получить кредитные каникулы, не должен работать в финансовой сфере или в игорном бизнесе. Также в отсрочке могут отказать в том случае, если заёмщик проходит процедуру банкротства или стадию ликвидации предприятия», — рассказала Юсупова в разговоре с RT.
Она пояснила, что во время кредитных каникул не будут увеличиваться штрафы и пени за просрочку. Однако проценты по кредиту всё равно начислять будут.
По словам Юсуповой, с 2024 года кредитные каникулы могут оформить граждане, в том числе пенсионеры, чьи доходы за последние два месяца уменьшились на 30%, а также заёмщики, которые проживают в зоне ЧС, в случае, если нанесён ущерб имуществу.
Действие положений ФЗ распространяется на договоры, заключённые с 1 марта 2024 года.
Тем временем россияне с детьми также могут оформить кредитные каникулы, рассказал «Газете.Ru» глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский.
«Кредитные каникулы — это не полное освобождение россиян с детьми от оплаты займа. Проценты по кредиту раз в месяц все равно придется платить, каникулы будут освобождать только от гашения основного долга на определенный период», — пояснил эксперт.
Он добавил, что в этом случае увеличивается переплата по кредиту, что выгодно для банков, поскольку период кредитных каникул не относится к просрочкам.