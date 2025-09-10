Названы категории россиян, которым доступны кредитные каникулы

10 сентября 2025, 09:20

Юрист Юсупова: банк продолжает начислять проценты во время кредитных каникул

Фото: iStock/alexialex

С 1 октября предприниматели смогут оформлять кредитные каникулы раз в пять лет сроком на шесть месяцев по каждому из кредитов, если займов несколько. Об этом RT сообщила заместитель начальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Арина Юсупова.





Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого самозанятые и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут получить кредитные каникулы начиная с 1 октября 2025 года.





«Предприниматель или самозанятый, чтобы получить кредитные каникулы, не должен работать в финансовой сфере или в игорном бизнесе. Также в отсрочке могут отказать в том случае, если заёмщик проходит процедуру банкротства или стадию ликвидации предприятия», — рассказала Юсупова в разговоре с RT.

«Кредитные каникулы — это не полное освобождение россиян с детьми от оплаты займа. Проценты по кредиту раз в месяц все равно придется платить, каникулы будут освобождать только от гашения основного долга на определенный период», — пояснил эксперт.