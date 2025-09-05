Подмосковным должникам рассказали о защите их прав
Права россиян при взаимодействии с кредиторами и коллекторами защищены федеральным законодательством. При нарушении установленных законом правил должник может подать жалобу в Федеральную службу судебных приставов. Об этом жителям Подмосковья напомнили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Согласно закону, коллекторы не имеют права оскорблять должников, проникать в их жилища, применять физическую силу, портить их имущество, угрожать или оказывать иное психологическое давление, включая распространение сведений о должнике третьим лицам.
«Федеральная служба судебных приставов обязана защитить должника, чьи права были нарушены», — отмечается в сообщении.Подать жалобу подмосковный главк ФССП можно через официальный сайт ведомства, по телефону +7-498-568-98-30 или лично — по адресу: город Красногорск, улица Речная, дом №8.