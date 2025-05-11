Эксперт призвала не шутить с мошенниками

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Не стоит шутить с мошенниками, вступая в диалог, поскольку они собирают любую информацию для своих последующих схем. Об этом заявила ТАСС эксперт Алла Храпунова.
«Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор. Мошенники накапливают любую поступающую им информацию», — прокомментировала она.По словам куратора платформы Народного фронта «Мошеловка», аферисты могут записать голос и интонацию для дальнейшего обмана.
«По данным экспертов, до конца 2025 года половина россиян столкнется с дипфейк-атаками. При их генерации используются живые источники данных — не стоит давать их в руки мошенников. Кладите трубку вовремя», — добавила собеседница.
По данным ФСБ, в России в 2024 году зарегистрировано свыше 640 тысяч дистанционных афер. Кроме того, в СМИ периодически появляется информация о новых уловках мошенников.
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Никита Кротов