Мошенники выманили у пенсионера из Дмитрова сбережения и заставили продать авто

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72-летний житель Дмитрова стал жертвой телефонных мошенников: из-за них он потерял все свои сбережения, продал машину и влез в долги. Общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей. Подробности о происшествии рассказали в прокуратуре Московской области.
«Сначала пенсионеру поступил звонок через мессенджер якобы от сотрудника Энергосбыта. Речь шла о замене электросчётчиков. Пенсионер согласовал со звонившим день прихода мастера и по его запросу продиктовал пришедший на телефон код подтверждения. На этом разговор прекратился», — говорится в сообщении.Пенсионер заподозрил, что звонок был мошенническим, и злоумышленники выманили у него код доступа к его аккаунту на Госуслугах. Подозрение подтвердило поступившее сообщение о необходимости срочно позвонить по указанному номеру. Пенсионер позвонил, трубку взяла девушка, которая представилась сотрудницей Росфинмониторинга. Она сказала, что мошенники заполучили его паспортные данные, оформили доверенность и попытались взять на него кредит. Их попытка сорвалась, но теперь во избежания хищения пенсионеру нужно перевести все деньги на новый «безопасный счёт». По полученной инструкции пенсионер перевёл 1 миллион 345 тысяч рублей.
Спустя три дня пенсионеру вновь позвонили. На этот раз мошенник представился сотрудником органов безопасности и сказал, что машину пенсионера выставили на продажу. В подтверждение своих слов он прислал договор купли-продажи. И посоветовал для «спасения» имущества как можно скорее самостоятельно продать автомобиль, а деньги вновь зачислить на «безопасный счёт». Пенсионера также убедили оплатить пошлину в 13%, для чего ему пришлось занять миллион рублей у родственников.
В настоящее время по факту мошенничества ведётся расследование.
Прокурор Московской области Сергей Забатурин предупредил, что новые мошеннические схемы появляются каждый день, и важно уметь распознавать признаки обмана.
«Неизвестные представляются сотрудниками банков, социальных служб или правоохранительных органов? В разговоре речь заходит о безопасности денежных сбережений или необходимости сообщить личный данные? Клади трубку — ты разговариваешь с мошенником!» — подчеркнул Сергей Забатурин.Приметы мошенничества перечислил также руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья в ранге министра Кирилл Карасёв.
«Нужно обращать внимание на следующие моменты: звонок поступает от неизвестного человека, во время разговора вас просят сообщить код из смс, перезвонить по телефону, указанному в сообщении, или перейти по ссылке. Будьте бдительны: когда собеседник требует перечислить сбережения на «безопасный» или «резервный» счёт, а также убеждает продать свое имущество — это точно мошенник», — разъяснил Кирилл Карасёв.Он добавил, что разговор с мошенником следует немедленно прервать. А если злоумышленники успели причинить ущерб, нужно сразу обращаться в полицию.
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