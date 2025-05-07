Жителей Воскресенска научили вычислять телефонных мошенников

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Профилактическую акцию по информированию жителей об основных приёмах телефонных мошенников и способах противодействию им провела сотрудница полиции в городском округе Воскресенск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В рамках акции «Осторожно — мошенники!» сотрудница полиции рассказала жителям об используемых сейчас злоумышленниками схемах обмана, а также объяснила, как защитить своё имущество от их посягательств и призвала не терять бдительность. Она особенно подчеркнула, что ни в коем случае нельзя никому сообщать свои личные данные», — говорится в сообщении.Всем участникам акции были также вручены памятки, в которых написан алгоритм действий при общении по телефону с мошенниками.
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