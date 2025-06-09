Эксперт РАНХиГС Подольская: в России начинается трехдневная рабочая неделя
Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская напомнила, что с 9 июня в России начинается трехдневная рабочая неделя. Этим она поделилась с РИА Новости.
«Длинным выходным с 12 июня будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя», — сказала Подольская.
При этом 11 июня станет сокращенным рабочим днем. Сотрудников отпустя домой на час раньше. Напомним, что 12 июня в стране отмечается национальный праздник День России, в связи с чем граждан ждут четырехдневные выходные до 15 числа. Он был установлен решением Верховного Совета РФ в 1992 году.