Школьник с помощью умных очков хотел сдать ЕГЭ в Ленобласти
Выпускник хотел сдать ЕГЭ в Ленобласти с помощью умных очков с видеокамерой
Выпускник одной из школ в Ленобласти хотел сдать ЕГЭ с помощью «умных очков» с видеокамерой, ему аннулировали результаты, а к пересдаче школьника не допустят. Об этом в соцсетях сообщил региональный образовательный комитет.
«…Решения на местах принимаются незамедлительно — уже аннулированы результаты экзаменов, видео с которых были обнаружены в сети интернет», — сказано в публикации.В комитете добавили, что все материалы отслеживаются Рособрнадзором, и случай со смарт-очками показал, что наказание неизбежно.
Перед этим в сеть попало видео экзаменационных материалов, якобы снятых на камеру смарт-очков. Ответы на ЕГЭ школьник получал через наушник.
Комитет попросил школьников ответственно подходить к экзаменационным правилам.