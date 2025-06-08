Школьник с помощью умных очков хотел сдать ЕГЭ в Ленобласти

08 июня 2025, 15:12

Выпускник хотел сдать ЕГЭ в Ленобласти с помощью умных очков с видеокамерой

Фото: istockphoto/sengchoy

Выпускник одной из школ в Ленобласти хотел сдать ЕГЭ с помощью «умных очков» с видеокамерой, ему аннулировали результаты, а к пересдаче школьника не допустят. Об этом в соцсетях сообщил региональный образовательный комитет.







«…Решения на местах принимаются незамедлительно — уже аннулированы результаты экзаменов, видео с которых были обнаружены в сети интернет», — сказано в публикации.

