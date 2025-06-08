Федорин день 9 июня: почему уборку и вынос мусора следует отложить, а также не стоит стирать и жечь свечи, народные приметы
В народном календаре 9 июня — Федорин день, также известный как Федора Домовница. В старину люди верили, что в этот день домовой прячется под веником, и если хозяйка будет неаккуратна, то может случайно вымести его вместе с мусором. В этот день православные христиане чтят память мученицы Феодоры Александрийской. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Праздник Фёдоры Домовницы — это день, посвящённый памяти святой мученицы Фёдоры. Этот праздник имеет религиозные корни и связан с почитанием святых в христианской традиции.
Святая Феодора пострадала за Христа в гонение на христиан императора Диоклитиана (284–305) в городе Александрии в 303 или 304 году. Она бесстрашно исповедала свою веру перед правителем Александрии Евстратием и осталась твёрдой в своих убеждениях.
Вместе со святой Феодорой вспоминают и мученика Дидима — воина, который поддержал святую деву и за это был осуждён на смертную казнь. Когда святая дева Феодора узнала о казни святого Дидима, она решила разделить его участь. Она пришла на место казни и обратилась к святому Дидиму с просьбой умереть вместе. Правитель, увидев святую мученицу, приказал казнить обоих. Первой под меч пала святая Феодора, а затем святой Дидим. После тела святых были преданы огню.
Святые мученики Феодора и Дидим стали символом верности христианским принципам и мужества в их исповедании. Их история является частью богатой христианской традиции и культурного наследия.
Приметы дня
- Ненастная погода предвещала дождливую осень.
- Если первый летний туман пришелся на Федорин день — урожай грибов будет хорошим.
- Рябина обильно цветёт — к богатому урожаю овса.
- Какая погода в Федорин день, такая будет в ближайшие шесть недель.
Традиции дня Федоры Домовницы
Праздник Фёдоры Домовницы отмечается в православной традиции. В этот день верующие могут посетить церковную службу, помолиться и почтить память святой мученицы.
Согласно древним поверьям, Фёдора является защитницей домашнего очага и покровительницей домового. В этот день люди стараются поддерживать в доме чистоту и покой, чтобы не вызвать недовольство хозяина жилища.
В этот день принято оставлять угощение для домового за печкой или в углу, чтобы задобрить его и обеспечить благополучие семьи. Также существует поверье, что в этот день не следует выносить мусор из дома, чтобы не выбросить вместе с ним благополучие и изобилие.
День Фёдоры — это период, когда люди стремятся избегать конфликтов и пересудов. Вечером семьи собираются за столом, чтобы отведать пироги, квашеную капусту и первые весенние овощи. Считается, что это помогает привлечь изобилие в следующем урожае.
На Руси женщины, которые хотели детей, мастерили куклу из соломы и прятали её за печью, чтобы домовой помог осуществить желаемое.
«Иски против яиц»: Россия может остаться без упаковок для яиц
Что нельзя делать в этот день
- Стирать бельё, особенно детское. По примете, это может навлечь болезни домочадцев.
- Отправляться в дальнюю дорогу или начинать новые проекты. Считается, что такие начинания могут быть неудачными.
- Зажигать свечи и костры. Примета гласит, что это может привести к пожарам и уничтожению имущества в семье.