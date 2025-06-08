08 июня 2025, 17:35

Фото: Istock/ FatmirBajrovic

В народном календаре 9 июня — Федорин день, также известный как Федора Домовница. В старину люди верили, что в этот день домовой прячется под веником, и если хозяйка будет неаккуратна, то может случайно вымести его вместе с мусором. В этот день православные христиане чтят память мученицы Феодоры Александрийской. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Приметы дня Традиции дня Федоры Домовницы Что нельзя делать в этот день



История праздника

Фото: Istock/ alexkich



Приметы дня

Фото: Istock/ Vaivirga



Ненастная погода предвещала дождливую осень.

Если первый летний туман пришелся на Федорин день — урожай грибов будет хорошим.

Рябина обильно цветёт — к богатому урожаю овса.

Какая погода в Федорин день, такая будет в ближайшие шесть недель.

Традиции дня Федоры Домовницы

Фото: Istock/ Niiaz Sabirov



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Что нельзя делать в этот день