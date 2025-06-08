Смерчи в Москве: синоптик объяснил причину их возможного появления
Синоптик рассказал, что в Москве возможны смерчи из-за нестабильной атмосферы
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 8 июня в столице возможно появление небольших смерчей и вихрей.
Синоптик отметил, что в Москве осадки пройдут локально, а до вечера в столичном регионе будет сохраняться большая вероятность образования вихревых потоков и смерчей из-за атмосферной нестабильности.
«Выпущено штормовое предупреждение о том, что до 21:00 в Москве ожидаются очень сильные дожди, крупный град, усиление ветра при грозе до 20–25 метров в секунду», — сообщил Вильфанд.Следует отметить, что сегодня московское управление МЧС сделало экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В ведомстве рекомендовали жителям Москвы быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.