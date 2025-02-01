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Эксперт раскрыл, что лучше: DeepSeek или ChatGPT

Эксперт Лопатников: DeepSeek превосходит ChatGPT в функционале и стоимости
Фото: iStock/monsitj

Фото: iStock/monsitj

DeepSeek выполняет те же функции, что и ChatGPT, только делает это лучше и дешевле. Об этом заявил замглавы службы по развитию фиджитал спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва Даниил Лопатников в беседе с RuNews24.ru.


По его мнению, китайский ИИ обладает высоким уровнем адаптивности и обучаемости, что дает преимущество перед конкурентами.
«Функционал китайского ИИ составляет полноценную конкуренцию продуктам OpenAI при условии, что затраты, затрачиваемые на реализацию запросов, кратно меньше. <…> На текущий момент DeepSeek не просто замена, а реальная альтернатива существующим решениям, и будущее покажет, как быстро сможет адаптироваться международный рынок к новым вызовам», — пояснил эксперт.
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Эксперт напомнил правила поступления в вуз
Эксперт Хвостов: прием документов в вузы начнется 20 июня и закончится 25 июля
01 февраля 2025, 13:45

Фото: iStock/SeventyFour

Директор по связям «Навигатора поступления» Александр Хвостов напомнил о правилах поступления в вуз. Самое важное — даты: прием документов начнется 20 июня и закончится 25 июля, а до 5 августа зачисляются все остальные категории абитуриентов на оставшиеся места. Также специалист призвал не забывать о способах заработать дополнительные баллы.
«При поступлении в вуз важен каждый балл, поэтому еще на этапе обучения в школе не стоит пренебрегать возможностью их получить: до 10 баллов дают вузы за диплом регионального этапа ВСОШ, аттестат с отличием, хорошее итоговое сочинение, волонтерство, военную службу, золотой значок ГТО», — пишет «Петербургский дневник» после беседы с экспертом.
Тем временем в Кузбассе осудили женщину, которая получила высшее образование в дистанционной форме, но в обход инструкций. Как сообщает «Сiбдепо», женщина не разобралась в правилах обучения, прошла одни лишь тесты, проигнорировав 320 часов самого курса и без итоговой работы и экзамена получила диплом.
«В связи с этим суд принял решение, что документы о получении образования недействительны, так как их выдали без прохождения фактического обучения и проверки знаний по присвоенной профессии», — отмечает издание.
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Ефимов день 2 февраля: как сохранить достаток и здоровье, чего делать нельзя, чтобы не провести весь год в слезах, народные приметы
01 февраля 2025, 11:49

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

В этот день, 2 февраля 2025 года, верующие вспоминают преподобного иеромонаха Евфимия Великого. В народном календаре этот праздник известен как Ефимов день. В материале «Радио 1» вы узнаете о том, как возник этот праздник, а также о традициях и поверьях, связанных с ним.

История праздника


Фото: iStock/Volodymyr Goinyk

Иеромонах Евфимий, известный как Евфимий-схимник, родился в Малой Армении. Он был долгожданным ребёнком в семье, но после смерти отца был отдан на воспитание епископу. Хотя Евфимий происходил из знатного рода, он мечтал о затворничестве и аскетической жизни. В возрасте 30 лет он ушёл в Палестину и поселился в пещере в безлюдной пустыне.

Житие святого Евфимия упоминает о его даре исцеления. Слава о затворнике распространилась по всей стране, и многие люди стремились к нему за помощью и советом. Спустя 20 лет Евфимий основал свой монастырь, церковь которого освятил Иерусалимский Патриарх в 428 году.

Константин Скифопольский составил жизнеописание Евфимия, а Симеон Метафраст переделал его литературно переработанный вариант. Христиане отмечают день памяти святого 2 февраля в день его кончины.

Народные традиции


Фото: iStock/bksrus

День Ефима отмечается в самый суровый месяц — февраль, поэтому в народе этот праздник ассоциируется с метелями и крепкими морозами. После этого дня обычно наступало похолодание. Также февраль известен как месяц, когда часто дуют сильные ветры. На Руси об этом месяце говорили: «На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали».

Молодые люди, планирующие свадьбу, нередко выбирают для торжества дату, приходящуюся на день памяти святого Ефимия. Это связано с тем, что вскоре начинается Великий пост, во время которого церковь не одобряет шумные празднества и не проводит венчания. Семьи, созданные на Ефимов день, будут прочными и благополучными.

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Приметы на 2 февраля


1. Если в Ефимов день разыгралась метель, то это предвещает продолжительную зиму и морозную весну.

2. Днём ярко светит солнце 2 февраля — лето будет дождливым.

3. К концу дня небо становится ясным, то можно ожидать, что в ближайшие дни погода будет стабильной, хотя и с ощутимым холодом.

4. Кошка пол скребет на Ефима — быть метели.

Что можно делать на Ефимов день


Фото: iStock/Евгений Харитонов

В день памяти Ефима люди посещают храмы, чтобы вознести молитвы святому. В молитвах верующие просят об исцелении от тяжелых недугов, укреплении веры, даровании послушания, помощи в нужде. После посещения храма некоторые люди направляются на кладбище, чтобы почтить память своих умерших близких. Эта традиция уходит корнями в глубокую древность.

Кроме того в этот день можно отправиться в баню, чтобы укрепить здоровье и предотвратить болезни. Также можно провести ревизию дома и избавиться от лишних вещей. Можно строить планы на оставшуюся зиму и будущие весенние задачи. День лучше провести в кругу друзей и близких.

Что нельзя делать в этот день


Как и в другие церковные праздники, верующим воспрещается заниматься тяжелым физическим трудом, сквернословить, ругаться, совершать дурные помыслы и поступки.

Не стоит использовать острые предметы. Поэтому лучше отложить шитье и вязание до окончания праздника. Несоблюдение этого правила может стать причиной болезней у ваших родных.

Нельзя поднимать с земли монеты и деньги, иначе потом долго не выбраться из нищеты.

В старину существовало поверье, что после заката 2 февраля не следует петь. Считалось, что это может привести к слезам и печали. В этот день также не рекомендуется грустить, чтобы не провести весь год в слезах.


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Зоопарки в Подмосковье: где можно посмотреть на животных в Московской области
01 февраля 2025, 10:00

Фото: iStock/adogslifephoto

Отдых в компании представителей живой природы может быть не только развлекательным, но и познавательным опытом для людей всех возрастов.
Зоопарки, террариумы и океанариумы предлагают возможность увидеть множество видов фауны, включая редкие и экзотические виды, которых вы не встретите в повседневной жизни. О том, где в Подмосковье можно прикоснуться к живой природе и познакомится поближе с ее обитателями в материале «Радио 1».

Лучшие зоопарки Подмосковья


Фото: iStock/Evgeniya Pavlova

Зоопарк «Горки»
В отличие от большинства зоопарков, где контакт с животными запрещен, зоопарк «Горки» предлагает уникальную возможность взаимодействия с ними. Здесь посетители могут не только наблюдать за животными, но и кормить и ухаживать за ними. Адрес зоопарка «Горки»: Московская область, Коломенский район, поселок Горки.

Зоопарк «Шадтландия»
Уютное и ухоженное место, где можно познакомиться с различными животными, такими как лисы, еноты, олени, козы, кролики и многие другие. Зоопарк ждет гостей по адресу: Московская область, Раменский городской округ, деревня Патрикеево.

Мини-зоопарк ZooЛЭНД

В мини зоопарке живут лошади, собаки, кролики, еноты, хорьки и многие другие питомцы. Пообщаться с животными можно по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 21Б

Океанариумы в Московской области


Крокус Сити Океанариум (Фото: crocus-oceanarium.ru)

Океанариум Крокус Сити
Это уникальное место, где собрано более 3000 морских существ и 100 тропических видов растений из различных уголков планеты. В Крокус Сити работает дайвинг-центр. Аквариум, в который погружаются дайверы - главный морской танк, в нем проживают скаты, несколько видов акул, черепахи, барракуды, рыба-наполеон и другие экзотические животные. Океанариум расположен по адресу: г. Красногорск, ул. Международная, д. 10.


Сафари-парки в Подмосковье


Сафари-парк «Изумрудный лес» (Фото: safaripark.msk.ru)

Сафари-парк «Изумрудный лес»
В этом месте вы сможете наблюдать за животными в условиях, максимально приближенных к естественным. В парке на территории более 40 Га проживают более 45 видов животных. В «Изумрудном лесу» можно увидеть альпак, шотландских коров, лис, енотов, страусов, сурикатов (в летний период) белок и других животных. Также там обитают кенгуру, верблюды, лани, зубры, северные олени, бизоны и ламы. Парк расположен по адресу: Московская область, Клинский р-н, вблизи п. Нарынка.

Парк львов «Земля Прайда»
На территории более 5 Га проживают редчайшие белые и желтые львы, сервалы, верблюды и другие животные. У каждого питомца своя история, ведь в парк они попадают при разных обстоятельствах, но никто из них не был специально изъят из дикой природы. Парк расположен по адресу: Россия, Московская область, 46Н-03863.

Этнопарк «Кочевник»
Это уникальный этнографический проект на свежем воздухе, предлагающий всем желающим погрузиться в мир аутентичных жилищ, быта, традиций и культуры кочевых народов из различных стран. Здесь можно увидеть калмыцких двугорбых верблюдов, монгольских яков, осликов, оленей, барашков и овечек, коз, гусей, а также северных ездовых собак — аляскинских маламутов. Этнопарк расположен по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково.

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Жительница Севастополя оштрафована за пропаганду отказа от деторождения
01 февраля 2025, 09:12

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Жительницу Севастополя оштрафовали за пропаганду отказа от деторождения (так называемая идеология «чайлдфри»). Суд вынес своё решение накануне, 31 января. В России это первый подобный прецедент.
«Суд назначил поклоннице чайлдфри штраф 50 тысяч рублей за пропаганду привлекательности отказа от деторождения», — говорится в Telegram-канале пресс-службы МВД по городу.

Девушка не удалила пропагандирующие материалы из своих социальных сетей после того, как президент России Владимир Путин подписан закон, запрещающий идеи чайлдфри. Также на нее было заведено дело по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения»).

Отмечается, что в своей социальной сети девушка публиковала посты провокационного содержания, в том числе высказывалась о привлекательности отказа от рождения детей в пользу беззаботного образа жизни. Она не удалила их после вступления в силу изменений в законодательство и теперь обязана будет выплатить 50 тысяч рублей штрафа.

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#женщина
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#коап
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С 1 февраля в России проиндексируют страховые пенсии с учетом инфляции
01 февраля 2025, 08:23

С первого февраля в России на 9,5% будут проиндексированы страховые пенсии. Их размер будет подвергнут перерасчёту в соответствие с фактическим уровнем инфляции.
Перерасчет будет сделан с начала 2025 год, а разницу в индексации пенсий за январь пенсионеры получат в феврале, пишет ТАСС. В итоге средний размер страховой пенсии составит около 24,9 тыс. рублей. Соответствующее постановление принято правительством РФ. В документе зафиксированы коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций на 2025 год.

«С 1 января страховые пенсии уже были увеличены на 7,3%, то есть на прогнозный уровень инфляции. По поручению президента РФ Владимира Путина обеспечена доиндексация страховых пенсий до уровня фактической инфляции. То есть Социальным фондом пересчитаны пенсии по уровню индексации 9,5%», — пояснил глава министерства труда социальной защиты РФ Антон Котяков.

Все 39 миллионов пенсионеров получат увеличенные выплаты в феврале вместе с доплатой за январь согласно обычному графику доставки пенсии, с 3 по 25 число месяца.

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#график
#инфляция
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В США впервые найден новый вид генипавируса
01 февраля 2025, 06:13

Фото: iStock/peterschreiber.media

В США был впервые найден новый вид генипавируса у землероек в штате Алабама. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Emerging Infectious Diseases.
«Анализ РНК тканей четырех пойманных северных короткохвостых землероек в штате Алабама выявил новый генипавирус, - говорится в статье. - Результаты исследования показывают наличие генипавирусных инфекций в Северной Америке» — пишут в журнале.

В статье указывается, что вирус смогли обнаружить ученые Квинслендского университета. Ему было дано название Кэмп-Хилл. Как правило, заболевания вызванные генипавирусом могут протекать как без симптомов, так и в качестве тяжелой респираторной инфекции. Также существует вероятность летального исхода.

Как прокомментировал данную находку один из авторов исследования Рис Пэрри, открытие крайне важно, так как благодаря ему можно сделать вывод, что подобные вирусы распространены на планете намного шире. В рамках дополнительных исследований нужно понять, может ли этот генипавирус передаваться человеку. Как отметили исследователи, Кэмп-Хилл похож на обнаруженный в Китае вирус Ланье.

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Жителям Подмосковья объяснили, кому доверить ключи от электрощитка в подъезде
31 января 2025, 22:49

Фото: iStock / Dmitry Alferov

Электрощиток – общедомовое имущество, и жителей нельзя ограничивать в доступе к нему. Однако существует ряд правил, предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Управляющая компания или ТСЖ обязаны обеспечить сохранность ключей и доступ к электрощиткам в случае внештатных ситуаций или плановых работ. Специалисты обслуживающей организации должны иметь возможность быстро получить доступ к ним. Также УК должна разместить на доступных ресурсах информацию для жителей, в том числе о том, где собственник может получить ключ от общего электрощитка», – рассказали в Минчистоты.
В соответствии с Правилами Госстроя, расположенные на лестничных клетках шкафы с электрощитками и электроизмерительными приборами, а также электромонтажные ниши всегда должны быть закрыты.

В министерстве добавили, что вопрос о хранении ключа можно решить на общем собрании собственников. Жильцы могут передать его, например, старшему по дому.

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В российском регионе начнут платить за рождение детей
В районе Татарстана будут платить по 10 тысяч рублей за рождение детей
31 января 2025, 21:23

Фото: iStock/molka

В Мамадышском районе Татарстана ввели новую выплату — 10 тысяч рублей за рождение детей. Об этом сообщает «Татар-информ». Для семей бойцов СВО, как отмечается, выплата будет вдвое больше — 20 тысяч рублей.
«Одно из главных условий получения выплаты: ребенок должен быть рожден в семье, которая проживает в Мамадышском районе, и рождение должно быть зарегистрировано отделом ЗАГС исполкома района. Средства выделяются из муниципального бюджета», — приводят в издании заявление администрации.
В материале указывается, что с начала 2025 года в муниципалитете родились 12 детей. Десять из них родились в многодетных семьях, причем в двух — это был седьмой ребенок, а в одной — пятый. Один ребенок появился на свет в семье участник СВО. Все семьи получат от 10 до 20 тысяч рублей.

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Татарстан привели в пример по благоустройству территорий
Замначальника УП РФ Грачев привел Татарстан как пример успешного благоустройства
31 января 2025, 21:15

Фото: iStock/RAndrey

Замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев привел Татарстан как пример успешного благоустройства территорий. Об этом сообщает «Татар-информ». По его словам, нужно смотреть на программу по созданию комфортной городской среды более широко.
«Сейчас уже обсуждается, как расширить программу, касающуюся комфортной городской среды. Уже того, с чего вы начали, недостаточно. Рамки стали шире, например, в Татарстане на региональные средства благоустраивают территории вокруг больниц и других социальных объектов», — пояснил он.
Грачев добавил, что в этой сфере следует привлекать самих горожан и ориентироваться на их мнение при принятии основных решений. По его мнению, так можно повысить доверие населения к институтам власти, а общественные территории станут популярнее у жителей.

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