Эксперт раскрыл, что лучше: DeepSeek или ChatGPT

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DeepSeek выполняет те же функции, что и ChatGPT, только делает это лучше и дешевле. Об этом заявил замглавы службы по развитию фиджитал спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва Даниил Лопатников в беседе с RuNews24.ru.
По его мнению, китайский ИИ обладает высоким уровнем адаптивности и обучаемости, что дает преимущество перед конкурентами.
«Функционал китайского ИИ составляет полноценную конкуренцию продуктам OpenAI при условии, что затраты, затрачиваемые на реализацию запросов, кратно меньше. <…> На текущий момент DeepSeek не просто замена, а реальная альтернатива существующим решениям, и будущее покажет, как быстро сможет адаптироваться международный рынок к новым вызовам», — пояснил эксперт.Читайте также:
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Данил Пономарев