«Мы рискуем»: Эксперт раскрыла главную опасность искуственного интеллекта

Фото: iStock/kentoh
Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, разрабатывает биоимпланты для людей, которые страдают серьёзными недугами, например, для тех, кто лишился какой-либо части тела. Некоторые уже пережили операцию по вживлению устройства.
Как рассказала «Радио 1» заведующая кафедры философии и образования, руководитель магистерской программы «Биоэтика» философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Брызгалина, такая инициатива компании принесёт облегчение больным, но если вживлять импланты здоровому человеку, то это приведёт к необратимым последствиям.
По её словам, больше всего человека пугает в искусственном интеллекте (ИИ) его внешнее подобие: он мыслит как человек, понимает вопросы как человек, отвечает на человеческом языке.
Фото: iStock/Apichat Noipang
Взаимодействие человека с обществом является одной из движущей силой его развития. Общение формирует наш эмоциональный интеллект, мы получаем новые знания, находясь в обществе, и сами передаём их другим, учимся рефлексировать. И это только часть значимых функций.
Сейчас, с появлением ИИ, люди предпочитают общению с реальными людьми взаимодействие с антропоморфными роботами. Такое явление Елена Брызгалина охарактеризовала как липкость технологий.
Машина изучает человека, а после начинает воспроизводить те эмоции и чувства, которые человек ждёт, предлагает темы для разговора, реагирует так, как хочет конкретный человек. И в этом тоже кроется опасность.
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«Страшно будет, когда мы от терапии, от помощи перейдём к улучшению, когда это будет расширение функций, добавление тех функций нашему телу, которые ещё не существуют. Вот здесь мы рискуем тем, что, изменив природу человека, мы перестанем понимать себя», — считает эксперт.
По её словам, больше всего человека пугает в искусственном интеллекте (ИИ) его внешнее подобие: он мыслит как человек, понимает вопросы как человек, отвечает на человеческом языке.
«Мы соприкасаемся с тем, чего не понимаем до конца. <…> По сути, моделирование естественного интеллекта в искусственном интеллекте происходит без полного знания того, как работает наш мозг. И это большой парадокс. Мы пытаемся воссоздать те функции, которые мы видим как результат, но не понимаем, как они оформляются структурно. <…> Наука не даёт полного понимания того, что есть сознание, разум. <…> Это значит, мы моделируем только внешнюю форму, распознавание образов, синтеза речи, понимание речи и так далее», — пояснила Брызгалина.Она отметила, что ИИ должны регулировать право и этика, как это было и в прошлых столетиях, когда появлялись новые технологии. При этом учёный подчеркнула, что важнейшую роль будет играть «этический компонент регуляции».
«В ситуации регулирования искусственного интеллекта ссылаться на то, что право все вопросы снимет, крайне сложно. Дело в том, что право регулирует сложившиеся социальные отношения, а в области искусственного интеллекта социальные отношения только начинают складываться. Например, кто отвечает за аварию беспилотника? Как быть, если врач положился на рекомендацию системы искусственного интеллекта, распознающей медицинские патологии по изображениям, и поставил неверный диагноз?» — привела примеры эксперт.
Фото: iStock/Apichat Noipang
Липкость технологий
Взаимодействие человека с обществом является одной из движущей силой его развития. Общение формирует наш эмоциональный интеллект, мы получаем новые знания, находясь в обществе, и сами передаём их другим, учимся рефлексировать. И это только часть значимых функций.
Сейчас, с появлением ИИ, люди предпочитают общению с реальными людьми взаимодействие с антропоморфными роботами. Такое явление Елена Брызгалина охарактеризовала как липкость технологий.
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Машина изучает человека, а после начинает воспроизводить те эмоции и чувства, которые человек ждёт, предлагает темы для разговора, реагирует так, как хочет конкретный человек. И в этом тоже кроется опасность.
«Когда мы с вами общаемся, мы можем друг другу не нравиться, испытывать гнев, ненавидеть друг друга. А когда подстраивается система под вас, возникает вот эта липкость, вы прилипаете. Знаете, сколько в мире людей, которые предпочитают общению с искусственным интеллектом общение в обычных социальных условиях. Поэтому отчуждение человека, <…> когда человек <…> своё одиночество скрашивает общением с системой, вот в этом опасность», — рассказала эксперт.Искусственный интеллект не умеет критически осмысливать свои действия, а человек может, а это то, что отличает людей от ИИ, и эту способность нам важно сохранить, подытожила Брызгалина.
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Анастасия Чубина